Elezioni 2022 – Mondovì, il candidato Enrico Rosso presenta la squadra: “Nuove energie per la città” (FOTO e VIDEO)

Presso il Park Hotel sull’Altipiano, il candidato sindaco Enrico Rosso ha presentato ufficialmente le liste che compongono la coalizione a suo sostegno nella corsa elettorale nella città di Mondovì.

Ideali in Comune – Lista Enrico Rosso; Mondovì Attiva; Grande Mondovì; Forza Italia; Fratelli d’Italia; Lega; UDC: sette liste e 110 candidati consiglieri per un centrodestra che corre unito verso il voto del 12 giugno: “Una squadra composta da persone di tutte le estrazioni sociali della città, che amano Mondovì e che si sono messe in gioco, condividendo il nostro progetto di rilancio: cercheranno di dare nuova linfa e nuove energie alla città per riportarla al centro come capofila di tutto il monregalese” ha sottolineato il candidato primo cittadino Enrico Rosso.

All’incontro hanno partecipato, fra gli altri, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Consigliere Regionale Paolo Bongiovanni (FdI), il Senatore e Segretario Provinciale della Lega Giorgio Maria Bergesio, il Commissario Regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo e molti esponenti del centrodestra locale, oltre a sostenitori ed agli stessi candidati consiglieri. “Ringrazio tutti coloro che hanno dato la disponibilità a scendere in campo e candidarsi – così il Presidente Cirio – per un futuro migliore, che sia del quartiere, della città o dell’associazione di categoria che si rappresenta. Stare sul divano e lamentarsi è molto più facile, c’è invece chi prova a passare all’azione, con amore e attaccamento per la propria città ed un po’ di sana incoscienza, mettendosi davanti al giudizio di tutti e facendo la propria parte”.

Nel corso della serata sono stati presentati i principali punti del programma elettorale ed i componenti delle liste in corsa. Sono ancora 6 gli appuntamenti elettorali prefissati, da qui al 30 maggio, per la coalizione “Energie per Mondovì” che, questa sera (ore), sarà a Breolungi.