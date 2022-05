Anche Busca partecipa a Spazzamondo! Iscrizioni fino al 31 maggio e doppio punto di ritrovo

Anche quest’anno il Comune di Busca ha aderito a Spazzamondo che avrà luogo SABATO 4 GIUGNO dalle 9,30 alle 12,30. In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, la Fondazione CRC, in collaborazione con Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica, organizza per il secondo anno consecutivo una grande campagna per raccogliere i rifiuti abbandonati in provincia di Cuneo.

Le iscrizioni sono possibili sul sito www.spazzamondo.it entro il 31 maggio o direttamente in piazza quel mattino. I ritrovi a Busca sono in Piazza Santa Maria e a San Chiaffredo presso la tensostruttura della Pro Loco.