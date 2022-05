“Amore e riconoscimento. L’attualità di Hegel”: alla Fondazione Casa Delfino di Cuneo una serata sul filosofo tedesco

Mercoledì 1° giugno dalle 17, presso la Fondazione Casa Delfino (corso Nizza, 2) a Cuneo, si terrà l’incontro dal titolo “Amore e riconoscimento. L’attualità di Hegel”, alla presenza di Maurizio Pagano (Università del Piemonte Orientale), studioso del pensiero del filosofo, accademico e poeta tedesco.

Introduce la serata Angela Maria Michelis (Università di Torino). Modera Alberto Bosi, saggista. L’appuntamento, promosso dal Liceo Classico e Scientifico Statale “Pellico-Peano” di Cuneo e con il sostegno della Fondazione CRC (Educazione alla bellezza), si tiene in collaborazione con il Centro Studi filosofico-religiosi “Luigi Pareyson”, il Club per l’Unesco di Cuneo, la Fondazione Casa Delfino Onlus, Cespec (Centro studi sul pensiero contemporaneo), Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo.

L’evento è inserito nei programmi formativi dell’Istituto Storico della Resistenza destinati all’aggiornamento degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ambito della storia contemporanea. I docenti iscritti che parteciperanno riceveranno un idoneo attestato di frequenza. Ingresso libero. Per maggiori informazioni scrivere a angelamaria.michelis2806@gmail.com.