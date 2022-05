Agenform Moretta/Cuneo: 100 studenti da tutta Italia per il fine-corsi post pandemia

Oltre cento studenti, provenienti da tutta Italia, oltre a tanti piemontesi, sono stati ospiti di Moretta nel weekend. Venerdì, infatti, l’Agenform ha accolto i corsisti degli ultimi tre anni per il tradizionale momento della consegna dei diplomi, “recuperando” anche le cerimonie che non si erano potute tenere a causa della pandemia.

I certificati di specializzazione e qualifica professionale sono stati consegnati venerdì al Santuario della Madonna del Pilone a chi ha portato a compimento negli anni 2019, 2020 e 2021 i corsi dedicati alla produzione alimentare di carne e salumi, prodotti caseari (1200 ore) e tre edizioni da addetto banconiere.

Spiegano i referenti per la formazione del settore carne e latte del centro morettese, Emilia Brezzo e Guido Tallone: «I nostri ragazzi provengono da Calabria, Sardegna, Veneto, Trentino e Italia centrale e da tutto il Nord-ovest. Questo momento di festa celebra il lavoro svolto insieme. Grazie a finanziamenti europei sul mercato del lavoro, attraverso i corsi Agenform e al nostro circuito di aziende, molti di loro hanno potuto sviluppare una professionalità e trovare uno sbocco lavorativo».

Alla consegna erano presenti il direttore Giancarlo Arneodo, il presidente Tommaso Abrate, il sindaco di Moretta Giovanni Gatti e Domenica Lauro, referente per PrestoFresco (azienda che collabora attivamente con Agenform per l’inserimento lavorativo dei corsisti).

Dopo le ufficialità, la serata è continuata all’Agriturismo Cascina San Nazario di Bibiana, gestito da un ex allievo Agenform che alla macelleria ha abbinato un interessante locale di ristorazione.