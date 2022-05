Raduno Nazionale Bersaglieri Cuneo 2022: la scaletta della grande sfilata del 22 maggio

A conclusione del 69° Raduno Nazionale Bersaglieri Cuneo 2022, domani, domenica 22 maggio, un’imponente colonna di migliaia di bersaglieri sfilerà da via Roma a corso Nizza attraversando piazza Galimberti al passo dalle travolgenti note delle 55 fanfare presenti. Il culmine si terrà in corso Dante dove è prevista la resa degli onori alle autorità, mentre il deflusso è previsto in piazza Europa. Verso le 12.30, il Comitato Organizzatore e il Sindaco Federico Borgna consegneranno la “stecca”, strumento simbolico dei raduni dei bersaglieri, al Comitato Organizzatore e al Sindaco di La Spezia, che ospiterà il Raduno 2023. L’evento si concluderà con il passaggio delle Frecce Tricolori che solcheranno per la prima volta il cielo della città di Cuneo.

SCALETTA SFILATA DOMENICA 22 MAGGIO 69° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI CUNEO 2022

Ore 8,00 – Piazza Torino

Assembramento partecipanti alla sfilata

Ore 9,00 – Tribuna Autorità (Corso Nizza altezza Corso Dante, lato Provincia)

Interventi Autorità:

– Sindaco e Presidente Provincia di Cuneo, Federico Borgna

– Governatore Regione Piemonte, Alberto Cirio

– Vice Presidente del Senato, On. Anna Rossomando

– Sottosegretario Ministero della Difesa, On. Giorgio Mulè

– Segretario Generale per la Difesa, Gen. di Corpo d’Armata Luciano Portolano

– Presidente Associazione Nazionale Bersaglieri, Gen. Ottavio Renzi

Resa degli Onori alle Autorità da parte della Fanfara dell11° Reggimento Bersaglieri

Ore 9,30 – Da Piazza Torino a Piazza Europa attraverso Via Roma, Piazza Galimberti, Corso Nizza

Inizio sfilata 69° Raduno Nazionale Bersaglieri Cuneo 2022

Ore 12,45 – Da Piazza Torino a Piazza Europa attraverso Via Roma, Piazza Galimberti, Corso Nizza

Passaggio Frecce Tricolori, pattuglia acrobatica Aeronautica Militare Italiana

Ore 13,00 – Tribuna Autorità (Corso Nizza altezza Corso Dante, lato Provincia)

Passaggio della “Stecca” al Comitato organizzatore del 70° Raduno Nazionale Bersaglieri La Spezia 2023 al Sindaco della Città de La Spezia, Luigi Peracchini e ad un rappresentane del Comitato organizzatore spezzino

Resa degli Onori alle Autorità da parte della Fanfara dell11° Reggimento Bersaglieri