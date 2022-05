Volley A2/F – Il “Puma” ruggisce ancora! La LPM Bam Mondovì schianta Macerata e sarà Gara-3

Il campionato non deve ancora finire. Questo il verdetto di Gara-2 della finale playoff di Serie A2, che ha visto la LPM Bam Mondovì sconfiggere Macerata per 3-1 (25-23; 25-18; 21-25; 25-22). La formazione di coach Solforati pareggia la serie in un Palamanera rumorosissimo e gremito in ogni ordine di posto e si guadagna Gara-3, che si giocherà tra sette giorni nelle Marche.

SET 1

La LPM Bam Mondovì si schiera con la formazione sempre vista nei playoff, anche e soprattutto per cause di forza maggiore. Il capitano Maria Luisa Cumino è la palleggiatrice, opposta a Veronica Taborelli. I centrali sono Beatrice Molinaro e Mila Montani. In banda troviamo l’americana Leah Hardeman e Francesca Trevisan. Il libero è Veronica Bisconti.

Macerata risponde con Ricci al palleggio, con la polacca Malik come opposto, Cosi e Pizzolato al centro, Michieletto e Fiesoli schiacciatrici. Il libero è Bresciani.

Molinaro mura Michieletto per la PLM Bam Mondovì e il Palamanera, una vera bolgia, esplode subito (1-0). Ace di Michieletto per il primo vantaggio ospite (3-4). Molinaro mura anche Fiesoli per il doppio vantaggio “Puma” (8-6). Anche Taborelli si scalda con un ace e un attacco da zona 1 (12-9). Hardeman in contrattacco dopo una grande difesa di Bisconti: nel caos del Palamanera Macerata chiama time-out (15-11). Ace delle ospiti e questa volta è coach Solforati a fermare il gioco (15-14). Pallonetto spinto di Taborelli che riporta il set in parità: entra Ferrarini per Molinaro al servizio (18-18). Malik attacca out e sul doppio vantaggio LPM coach Paniconi ferma di nuovo il gioco (22-20). Pizzolato mura Taborelli per la gioia dei circa 50 rumorosi tifosi arancioni giunti dalle Marche: time-out Mondovì (22-23). Ace con l’aiuto del nastro di Trevisan: set point LPM (24-23). Mani-out di Hardeman il contrattacco: la LPM Bam Mondovì si prende un tirato primo set (25-23).

SET 2

Primo tempo di Molinaro per il primo punto LPM Bam Mondovì (1-1). Fast di Montani, inizio di set molto equilibrato (5-5). Lungolinea di Malik di grande potenza (9-8). Montani mura Michieletto per il +3 “Puma” (12-9). Ace di Trevisan che sfiora la linea di fondo campo: time-out Macerata (14-10). Molinaro è una macchina a muro e ferma anche Malik (17-12). Altro punto LPM con Hardeman e le ospiti cambiano la diagonale palleggiatore-opposto (18-12). Ancora Molinaro! Ancora su Malik! Sono già cinque i muri vincenti per la centrale monregalese: time-out ospite (20-13). Mani-out di Taborelli che interrompe un momento in cui Macerata cercava di recuperare (23-17). Taborelli chiude il set con un potente diagonale: la LPM Bam Mondovì va sul 2-0 (25-18).

SET 3

Tornano in campo tutte le titolari da ambo le parti.

Trevisan mura Malik, la LPM Bam Mondovì non lascia scappare le avversarie (1-2). Ricezioni errate di Trevisan e Hardeman, Macerata è comunque più arrembante in questo parziale (4-8). Contrattacco di Pizzolato e time-out per coach Solforati (4-9). Super difesa di Bisconti, Hardeman non perdona in contrattacco, -2 e time-out per le ospiti (7-9). Mani-out di Fiesoli e le marchigiane allungano di nuovo (7-12). Ace di Cumino, LPM prova una nuova rimonta (11-14). Le ospiti sono più ficcanti in attacco e coach Solforati chiama il secondo time-out (14-18). Taborelli dopo alcuni errori è di nuovo on fire e la LPM è di nuovo vicina (17-19). Un paio di muri riportano le ospiti a distanza di sicurezza (17-22). Azione lunghissima con recuperi impossibili da tutte e due le parti: la spunta Macerata con Hardeman che ha bisogno di un cerotto dopo una difesa sulla panchina (19-24). Ghezzi chiude in contrattacco, Macerata accorcia (21-25).

SET 4

Primopunto del set per la LPM Bam Mondovì, con Taborelli (1-0). Già due muri nel set per Montani e uno di Hardeman, il “Puma” sembra essere tornato a mordere (5-2). Pipe di Trevisan e Macerata, che ha già cambiato palleggio, chiama time-out (7-3). Malik in contrattacco riporta le ospiti a contatto (9-8). Muro di Pizzolato su Trevisan, è parità (10-10). Le ospiti tornano ad essere imprecise e coach Paniconi ferma di nuovo il gioco (15-11). Hardeman da zona due tiene la LPM molto avanti (19-14). Macerata non ci sta e si riporta a -3: time-out coach Solforati (19-16). Hardeman in contrattacco dà quattro match point a Mondovì (24-20). Hardeman mura Malik e la LPM Bam Mondovì va a Gara-3 nel tripudio del Palamanera (25-22).