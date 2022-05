Stefano Burzio nominato Delegato Saluzzese per la Buona Destra

La Buona Destra continua a raccogliere consenso ed adesioni sul territorio piemontese grazie ad una proposta politica concreta, basata su una visione razionale del futuro e portata avanti con competenza e decisione da coloro che credono in una politica coraggiosa che torni a svolgere il proprio ruolo di guida delle comunità.

Proprio grazie a questa costante crescita, parallelamente il Direttivo Regionale della Buona Destra del Piemonte porta avanti una strutturazione capillare che permetta di radicarsi nella nostra Regione.

Per questo, nei giorni scorsi è stata ufficializzata una nuova delega territoriale con la nomina di Stefano Burzio, già Referente del Comitato di Barge, a delegato per il Saluzzese.

“Con la nomina di Stefano continua il nostro progetto di crescita e di radicamento su un territorio fondamentale come quello del Cuneese”, così Claudio Desirò, Coordinatore Regionale della Buona Destra.

“Stefano si è dimostrato un ottimo elemento in questi mesi, ha portato avanti e fatto crescere il nostro comitato di Barge e credo che questa nomina sia il giusto riconoscimento per i risultati fin qui raggiunti. Nelle scorse settimane abbiamo annunciato l’ingresso in Buona Destra dell’Assessore Andrea Bruno Franco, che sarà il nostro candidato all’interno della lista Barge Bene Comune, ed ora Stefano potrà dedicarsi a far nascere e crescere anche i comitati dei comuni di zona, a partire dalla stessa Saluzzo”, conclude Desirò.

“Ringrazio Claudio è tutto il Direttivo Regionale per la fiducia che mi stanno dimostrando. Da oggi mi occuperò di diffondere i valori ed i progetti della Buona Destra su tutto il territorio Saluzzese”, esordisce così Stefano Burzio, che conclude: “Rinnovo il mio in bocca al lupo ad Andre Bruno Franco, nostro candidato al fianco di Piera Comba nella lista Barge Bene Comune. Con lui i nostri valori e la nostra visione saranno ben rappresentati con particolare attenzione ai temi legati al lavoro, al turismo ed al sociale, punti fondamentali del nostro programma territoriale e della lista civica”.

“La Buona Destra sarà impegnata nelle prossime settimane in diversi comuni piemontesi venendo rappresentata all’interno di liste civiche e partitiche da candidati credibili, concreti, di sicuro valore. Da qui alla prossima estate numerosi appuntamenti verranno organizzati sul territorio, sia in concomitanza con la campagna elettorale, che per la campagna referendaria che vede la Buona Destra impegnata nei Comitati per il Sì per il prossimo Referendum per una Giustizia Giusta, ma saranno organizzati anche appuntamenti di conoscenza ed approfondimento riguardo il nostro percorso politico. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina facebook https://www.facebook.com/BuonaDestraPiemonte” spiegano dalla Buona Destra Piemonte.