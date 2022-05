Grinzane Cavour, i Cavalieri del Tartufo e dei vini d’Alba festeggiano il traguardo dei 300 Capitoli

È un traguardo importante quello che i Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba raggiungono domenica 22 maggio quando, nel 55° anno dalla fondazione, l’Ordine si riunirà alle 10,30 al castello di Grinzane Cavour per celebrare il 300° Capitolo delle Gemme.

«Sarà un momento storico per la nostra Associazione – spiega il Gran Maestro, Tomaso Zanoletti –, in cui ripercorrere i tratti più significativi dell’avventura cominciata oltre mezzo secolo fa, ringraziando ancora una volta i Soci fondatori, rievocando i momenti dell’inizio e ribadendo le ragioni del nostro impegno nella promozione e valorizzazione dell’enogastronomia e della cultura di Alba, Langhe, Roero e Monferrato».

Per l’occasione, sarà presente il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che riceverà le insegne di Cavaliere onorario dell’Ordine. Il momento culturale del Capitolo sarà affidato questa volta al Maestro Luciano Bertello, che presenterà alla platea dei Cavalieri l’opera “Alta Langa. Civiltà della tavola e genius loci” in un dialogo con il giornalista Sergio Miravalle e i Cavalieri Giulio Bava (presidente del Consorzio Alta Langa) e Tino Cornaglia (presidente di Banca d’Alba).

«Un’opera veramente significativa per l’ulteriore valorizzazione del territorio che intendiamo compiere» dice ancora Zanoletti. Il progetto editoriale, infatti, è nato per contribuire a far conoscere e sostenere il lavoro di osti e ristoratori che, sulle colline alte di Langa, rappresentano un presidio di tradizioni autentiche, in un panorama di boschi, pascoli, noccioleti, qualche filare di vigna sempre più promettente e poche case.

Il 300° Capitolo sarà anche l’occasione per dare corso a nuove investiture di Postulanti a Cavaliere. La cerimonia avrà inizio alle 10 nel cortile del castello di Grinzane Cavour con lo spettacolo di Sbandieratori e Musici di Alba. Come da tradizione, ci sarà l’incontro del Consiglio Reggitore e, dopo il momento culturale, la cerimonia di investitura.

Il Capitolo si concluderà con il pranzo nella sala Cavour cucinata a quattro mani dagli chef Marc Lanteri, padrone di casa, e il torinese Alessandro Mecca. STORIA. Il 22 febbraio 1967 in una piccola trattoria di Grinzane Cavour nasceva una confraternita enogastronomica denominata Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba. Ventuno furono i fondatori, disinteressati e indipendenti: si diedero uno statuto nel quale, ancora oggi, si legge che «scopo dell’Ordine è difendere e diffondere ovunque la genuina gastronomia, i vini e gli altri prodotti meravigliosi ed inconfondibili della terra di Alba e delle Langhe». Oggi l’Ordine annovera Cavalieri in tutto il mondo.