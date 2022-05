Raduno dei Bersaglieri e Giro d’Italia rafforzano la collaborazione tra la Confcommercio Cuneo e quella di Imperia

Confcommercio Cuneo e Confcommercio Imperia rafforzano sempre di più la loro storica collaborazione in occasione dei due grandi eventi che vedranno il capoluogo della Granda vestirsi a festa: la 13esima tappa del Giro d’Italia, Sanremo-Cuneo e il 69° Raduno Nazionale Bersaglieri che prevede un ricco programma di appuntamenti dal 16 al 22 maggio e che culmineranno con la sfilata in via Roma – corso Nizza e il passaggio delle frecce tricolori sopra Cuneo. Due eventi di grande richiamo turistico che offriranno un palcoscenico e una visibilità unici per le attività commerciali di Cuneo e Sanremo, in una sorta di “gemellaggio naturale” a distanza tra le due città.

“Quella tra la Confcommercio Cuneo e la Confcommercio Imperia è una collaborazione storica e questi due grandi eventi così ravvicinati tra loro non possono che rinsaldare questo rapporto – dichiara il presidente di Confcommercio Cuneo, Luca Chiapella -. La tappa Sanremo-Cuneo, che unirà le nostre terre, suggella quest’anno questa storica collaborazione con il territorio imperiese. Le due Confcommercio da sempre sono partner di iniziative che riguardano l’aspetto commerciale e turistico dei rispettivi territori. Nella settimana del Giro ci sarà anche il grande Raduno Nazionale Bersaglieri, motivo di incoming turistico per la nostra città, che si prepara ad accogliere quasi 100mila persone da tutta Italia e da oltre confine. Abbiamo deciso di usare tutte le vetrine dei negozi aderenti a WeCuneo, l’associazione dei commercianti del centro commerciale naturale di Cuneo, come palcoscenico ideale per dare il nostro benvenuto al Giro e ai Bersaglieri”.

Aggiunge il presidente di Confcommercio Imperia, Enrico Lupi: “Unitamente a tutte le iniziative del settore del turismo, protagonista nella ricettività e nell’ospitalità vicendevole degli ospiti degli uni e degli altri territori, questi eventi sono concretizzazioni di rapporti antichi che noi vogliamo rafforzare per dare sempre maggior significato socio economico alla collaborazione tra il territorio della provincia di Imperia e di Cuneo che sono osmotiche e sinergiche grazie alle tante professionalità che le caratterizzano ad altissimo livello insieme agli eccellenti prodotti delle rispettive aree”.

A Cuneo le vetrine dei negozi saranno addobbate a tema con una vetrofania dedicata al Raduno Nazionale Bersaglieri. Non mancherà una locandina dedicata ai due eventi con palloncini gonfiabili tricolori da disporre nei negozi e sarà lanciato un concorso con una giuria che decreterà le vetrine più belle.

Giorgio Chiesa, presidente di We Cuneo e dell’Associazione albergatori ed esercenti turistici della provincia di Cuneo, spiega: “La 13esima tappa del Giro d’Italia sembra essere un abito tagliato su misura che esalta un gemellaggio naturale tra due realtà come quelle sanremesi e cuneesi. Il 20 maggio un filo rosa collegherà l’azzurro del mare di Liguria al verde delle montagne della provincia Granda. Pochi chilometri separano le valli cuneesi dal mare ligure dove i piemontesi amano tuffarsi. Gli stessi chilometri che consentono ai liguri di respirare l’aria pura dei nostri monti e le piste da sci innevate. L’enogastronomia ligure sposa quella piemontese, un matrimonio che ‘s’ha da fare’ per quel tanto che sentiamo di condividere”.

“Stiamo lavorando per rafforzare sempre di più la collaborazione tra le nostre province, in particolare con la città di Sanremo, per far crescere il turismo dell’outdoor – aggiunge Silvio Di Michele, presidente Federalberghi Sanremo -. La tappa del Giro d’Italia è idealmente un segno di questo legame che vogliamo nel tempo rendere sempre più stretto, ma sono tante altre le iniziative in cantiere che stiamo concretizzando a tutto vantaggio dell’economia di queste due aree che offrono opportunità turistiche eccezionali a livello mondiale”.