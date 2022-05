Lutto nella comunità di Cuneo per l’improvvisa morte dell’avvocato Vittorio Vigliole: classe 1953, è deceduto in una camera d’albergo in Sardegna, probabilmente stroncato da malore, dove si trovava per seguire un evento sportivo.

Professionista noto in città, aveva diviso lo studio legale a Cuneo con Bruno Dalmasso, in Corso Nizza. Lascia la moglie Emanuela, i due figli, i parenti tutti. Cordoglio anche nel mondo dello sport cuneese: Viglione era infatti uno storico socio del Country Club Cuneo.