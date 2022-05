Volley A2/M – Gara-2 delle semifinali playoff: Cuneo e Bergamo puntano a chiudere la serie

Non si è ancora spenta l’eco della prima partita delle semifinali playoff della Serie A2 maschile di pallavolo, che è già tempo di Gara-2. Forti del successo nelle prime sfide della serie, Bergamo e Cuneo proveranno a far loro anche le seconde, e a guadagnare così l’accesso alla finale.

Un po’ a sorpresa, la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo ha espugnato il campo di Santa Croce portando a casa il primo punto della serie. I ragazzi di coach Serniotti hanno messo in mostra un ottimo gioco, in particolare nella seconda parte di gara, ed hanno fiaccato la coriacea resistenza dei toscani in un incontro che per molti versi era già decisivo. Da sottolineare per i cuneesi la grande efficienza in battuta ed i pochi errori totali, cosa quest’ultima che non sempre era riuscita in stagione.

Il tema di Gara-2 sarà la reazione di Santa Croce, che arriverà a Cuneo senza la possibilità di sbagliare nulla. Se infatti saranno i padroni di casa biancoblu a vincere, saranno proprio questi ultimi ad accedere alla finale. La formazione toscana non si è ancora trovata spalle al muro in questi playoff, avendo eliminato in due gare (doppio 3-0) Brescia. Gli elementi di qualità non mancano nel roster biancorosso, a partire dall’opposto Bezerra Sousa, autore di 19 punti nel primo incontro.

Dall’altra parte del tabellone, anche Bergamo ha già il primo match point a disposizione con Reggio Emilia. La formazione orobica scende in terra emiliana con l’intento di replicare la vittoria casalinga, ma non può sottovalutare gli emiliani. Pur essendo in vantaggio per 3-1 negli scontri stagionali, Bergamo ha sempre faticato in questo confronto. Reggio Emilia, poi, nella gara da dentro o fuori dei quarti di finale contro Castellana Grotte si è imposta con un veemente 3-0, segno di grande capacità di performare in situazioni complicate.

Entrambe le sfide si disputeranno domenica 8 maggio con fischio di inizio alle 18.00.

PLAYOFF A2, GARA-2 SEMIFINALE

Domenica 8 maggio, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Agnelli Tipiesse Bergamo

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – Kemas Lamipel Santa Croce