ELEZIONI 2022 – Cuneo, Blengino e Viale (Radicali) incontrano Manassero: “Progetto politico serio”

I radicali Filippo Blengino ed Elisa Viale, candidati nella lista del Partito Democratico alle prossime elezioni comunali, hanno incontrato oggi la candidata Patrizia Manassero.

“Un incontro soddisfacente. Abbiamo esposto alla candidata le nostre idee per la città, e la sua risposta è stata molto positiva”. Così in una nota stampa Blengino e Viale, diffusa al termine dell’incontro, che continua: “In questi anni la nostra città ha cambiato volto. Votare Manassero significa sostenere un progetto politico di chi ha una visione della città del futuro. C’è bisogno di serietà e competenza per Cuneo, non di proposte demagogiche e populiste dannose o di no ideologici a tutto. Due consiglieri radicali in Comune sarebbero garanzia legalità, democrazia, partecipazione e rappresentatività. Quelle poche volte in cui dei radicali hanno avuto l’onore di ricoprire incarichi politici, lo hanno sempre fatto con profondo senso delle istituzioni e rispetto per i cittadini. Ci presentiamo con una visione politica della Cuneo di domani, rifiutando la politica di chi guarda solo al proprio orticello. La nostra città ha bisogno di sì, ha bisogno di essere attrattiva a livello turistico, di divenire cuore pulsante della Provincia di Cuneo. Per questo ribadiamo il sostegno a Patrizia Manassero e chiediamo il voto alle cittadine e ai cittadini che credono in una politica di impegno, passione e voglia di migliorare ciò che ci circonda”.

“Vogliamo una città democratica – concludono i due esponenti – in cui l’opinione dei cittadini non conti solo in campagna elettorale. Pensiamo ad una Cuneo dove la sana movida non sia ostacolata, ma anzi incentivata, dove il turismo sia valorizzato, ad esempio tramite nuovi eventi di valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico. Una città laica, di frontiera, aperta alle diversità e all’integrazione, che sappia ascoltare tutti, inclusi i giovani!”.

