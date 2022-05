Servizi alla persona come fulcro della rigenerazione del territorio: se n’è parlato a Cuneo (FOTO e VIDEO)

La riorganizzazione della rete territoriale dei servizi è stata al centro del partecipato seminario che si è svolto a Cuneo oggi, giovedì 5 maggio, presso il centro incontri della Provincia. Tema portante dell’incontro, i servizi alla persona come punto di partenza per la rigenerazione del territorio, con un focus particolare dedicato alle RSA, fortemente colpite dalla pandemia, e la riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali per affrontare le sfide del futuro.

L’evento è stato anticipato, in giornata, dal colloquio fra le rappresentanze del settore socio-sanitario e l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi, volto ad affrontare i punti di maggiore criticità relativi al settore dell’assistenza agli anziani: sottolineata l’importanza delle RSA quali insostituibili presidi nella presa in carico di un segmento particolarmente fragile della cittadinanza, quale è la popolazione anziana non autosufficiente, e condivisione in merito alle preoccupazioni dei datoriali in ordine alla sostenibilità, sia economica che gestionale, del settore nel suo complesso.

“Il tema di oggi è una riflessione sul futuro delle RSA – così l’Assessore Icardi – . C’è un tavolo, a Roma, coordinato da Mons. Paglia, che sta esaminando questi argomenti: la pandemia ci ha insegnato molte cose e ripensare un futuro legato alla domiciliarità e alle attività delle quasi 800 strutture in Piemonte (con quasi 40mila posti letto), e capire dove andare è un dovere. Questa mattina, nel tavolo sulle strutture, abbiamo dibattuto i problemi più urgenti: l’adeguamento ISTAT per le tariffe, la possibilità di rendere più efficente il sistema degli inserimenti, le procedure per le visite e un pacchetto di misure a sostegno delle strutture, indispensabile strumento per la sanità piemontese”.

“Al di là del momento congiunturale davvero difficile, l’obiettivo dell’incontro di oggi è capire come il sistema, soprattutto in provincia di Cuneo, si possa organizzare guardando al futuro, riorganizzando il ruolo delle RSA all’interno delle comunità – sottolinea il Delegato all’Assistenza Anziani di Confcooperative Paolo Tallone – . La situazione è quasi drammatica: sono a rischio chiusura una serie di strutture montane e pedemontane, patrimonio delle comunità, e questo ci fa molto preoccupare: tentiamo così ad aiutare gli amministratori locali e delle case di riposo a ripensarsi, aprendosi al territorio e reinventandosi come centri servizio”.

Nel corso del convegno, i referenti di IRECOOP Piemonte hanno illustrato il progetto Pitem Prossimità, parte del programma PRO-SOL Prossimità solidale che intende sperimentare nuovi modelli di welfare, promuovendo la solidarietà territoriale, la collaborazione tra pubblico e privato, il coordinamento tra servizi sociali e sanitari e l’innovazione tecnologica; con l’implementazione di reti di operatori dei servizi socio-sanitari, giovani animatori, volontari, familiari di persone in difficoltà, residenti in generale, operatori privati, imprese, ecc. .

A riguardo, ha commentato Maurizio Serpentino, Amministratore di I.RE.COOP: “Il progetto entra in una progettazione più ampia, denominata ALCOTRA, che coinvolge Regione Piemonte, Liguria e le aree al di là delle alpi francesi, e vuole parlare di welfare di prossimità e di come possiamo portare i servizi a casa delle persone. Obiettivi? Rivitalizzare un territorio, renderlo vivo e appetibile e, allo stesso tempo, portare i servizi e capire se domiciliarità e lavoro di cura o altre esigenze possano aumentare il benessere della popolazione. Quella di oggi è una sorta di provocazione per dire che esiste un patrimonio di risorse e strutture, immobili, storie, patrimonio costruito nel tempo a cui si può dare vita, raccogliendo il testimone di coloro che erano legate a questi territori”

Nel corso dell’incontro è intervenuta, in collegamento streaming, la Prof.ssa Elena Granata del Politecnico di Milano, vice presidente della scuola economia Civile (SEC) e, al tavolo del relatori, il Dott. Gian Luca Vignale, capo gabinetto del presidente della Regione Piemonte.

Il seminario è stato organizzato nell’ambito del progetto Pitem dalla rete di welfare territoriale e di prossimità, Confcooperative Piemonte, Irecoop Piemonte, Coldiretti Piemonte e UEcoop Piemonte, in collaborazione Confcooperative Cuneo, Coldiretti Piemonte, Associazione Provinciale Cuneese Case di riposo, La bottega del Possibile.