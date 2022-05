ELEZIONI 2022 – Ufficiale: Roberto Baldi si candida a sindaco con “Uniti per Bagnolo”

Il gruppo “Uniti per Bagnolo” formalizza la scelta maturata di competere alle prossime elezioni comunali, presentando alla popolazione bagnolese “finalmente un’alternativa di cambiamento vero nel modo di proporre e fare “amministrazione””. Il candidato sindaco della lista sarà Roberto Baldi.

“Dopo 20 anni dell’attuale maggioranza crediamo sia giunto il momento, anche in una logica di sana e fisiologica alternanza, che il paese di Bagnolo intraprenda un nuovo percorso amministrativo con gente “nuova”, disponibile a mettersi a servizio della cosa pubblica nell’interesse esclusivo della collettività. Del resto, in Politica, è insegnamento antico quello per cui non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare” sottolineano dalla lista.

La lista si caratterizza per una forte componente giovanile alla prima esperienza annoverando tuttavia anche competenze consolidate.

“Il nostro progetto è semplice: in un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo non abbiamo “ricette magiche” da proporre ma vogliamo sperimentare un modello di amministrazione comunale radicalmente diverso rispetto a quello a cui Bagnolo è stato abituato negli ultimi anni con una macchina amministrativa snella e funzionale che – al di là dei soliti annunci roboanti pre-elettorali – affronti giorno per giorno i problemi del nostro Paese che tutti conosciamo: l’esempio dell’IPAB, tra gli altri, crediamo sia a dir poco illuminante.

Tra gli obiettivi prioritari della nuova proposta elettorale poniamo soprattutto le tematiche sociali con una particolare attenzione alle fasce deboli nonché il rilancio economico del tessuto produttivo e commerciale del Paese troppo spesso lasciato letteralmente a sé stesso”.

Nei prossimi giorni il programma politico-amministrativo in corso di elaborazione dal gruppo di lavoro a supporto della lista verrà sottoposto ai cittadini in un’ottica di massima trasparenza e collaborazione con la popolazione bagnolese.

“Cogliamo l’occasione per ringraziare i consiglieri di minoranza uscenti che ci hanno lasciato spazio e permesso di intraprendere questo percorso” concludono.