Volley A1/F – Il professore è tornato: Luciano Pedullà nuovo allenatore di Cuneo

La nuova Bosca S.Bernardo Cuneo parte dall’esperienza e dalle motivazioni di Luciano Pedullà: l’allenatore novarese tornerà su una panchina di A1 a quattro anni di distanza dall’ultima avventura, quella con la Saugella Team Monza della stagione 2017/2018. Guida tecnica della prima squadra, ma non solo: l’impegno del ‘professore’ sarà a tutto campo e volto a rafforzare sempre di più il legame con la Granda Volley Academy, il settore giovanile biancorosso.

ESPERIENZA INTERNAZIONALE E TROFEI IN BACHECA Nato a Novara il 3 agosto 1957 Pedullà, professore di educazione fisica, inizia come assistente allenatore a Sumirago nel 1989/1990. Dopo la scalata in quattro stagioni dalla B alla massima serie, nel 1995/1996 si trasferisce ad Omegna, dove cresce molte giovani di talento, tra cui Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo. Nella stagione 1999/2000 con Trecate vince la Coppa Italia di A2 e centra la promozione in Serie A1.

La squadra si sposta a Novara e Pedullà ne è il coach per altre due annate prima delle stagioni a Forlì e Chieri, al termine delle quali inizia la sua avventura in azzurro. Da allenatore della Nazionale Juniores vince l’Europeo nel 2004 e chiude quarto al Mondiale in Turchia nel 2005. Nel 2006/2007 torna ad allenare un club portando il Sassuolo alla conquista della Coppa Italia di Serie A2, poi ancora Novara, dove nel 2009 si impone in Coppa CEV.

Nel 2011/2012 è a Pesaro, nel 2013 a Cislago per cinque mesi come direttore tecnico e allenatore dell’Under 16, Under 18 e B2 dell’US Cistellum. Nella stagione 2013/2014 torna nella sua città natale, dove vince la Coppa Italia 2015, anno in cui fa la sua prima esperienza all’estero come responsabile tecnico della Nazionale tedesca. Poi la stagione a Monza, con cui raggiunge la prima qualificazione ad una manifestazione europea nella storia del club, e nel marzo del 2019 ancora un’avventura all’estero, questa volta con la Nazionale romena, che guida per due stagioni conquistando la European Silver League nel 2019. Nel giugno del 2021 diventa direttore tecnico della Scuola di Pallavolo di Orago.

GINO PRIMASSO, DIRETTORE SPORTIVO CUNEO GRANDA VOLLEY «Constatata la necessità di Andrea Pistola di avvicinarsi a casa, la società si è subito messa in moto per individuare una nuova guida tecnica di alto livello, necessità per noi imprescindibile. Fin dai primi colloqui con Luciano Pedullà c’è stata comunità di intenti; siamo molto contenti perché ci accomuna un modo di pensare allargato e non settoriale».

LUCIANO PEDULLÀ, ALLENATORE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Diego Borgna e io ci conosciamo da parecchio tempo. In questi anni c’è sempre stato un dialogo, che sul finire di questa stagione è diventato più fitto. Diego mi ha chiesto la disponibilità a collaborare con Cuneo dalla prima squadra in giù, e ho accettato con entusiasmo. Sarei tornato su una panchina di A1 soltanto in una società come quella di Cuneo, in cui il mio predecessore ha potuto allenare con serietà e serenità. Qui ho trovato la possibilità di lavorare con quella programmazione che è sempre stata uno dei miei punti di forza. Mi piacerebbe ripetere quello che in passato sono riuscito a fare con altri club: portare a un livello europeo una società come Cuneo, che negli ultimi anni ha fatto grandi progressi da tutti i punti di vista. Ci manca qualche scalino: non è facile, perché dovremo competere con realtà che ci sono state davanti nelle scorse stagioni, ma la dirigenza ha costruito un organico in grado di dire la sua.

Nella mia recente esperienza come direttore tecnico della Scuola di Pallavolo di Orago ho potuto affinare una nuova metodologia di lavoro e concentrarmi in particolare sulla gestione tecnica di due fondamentali, battuta e ricezione, che stanno diventando sempre più importanti. Un giudizio sulle due stagioni cuneesi di Noemi Signorile? Con Noemi ci siamo incrociati per la prima volta tanti anni fa quando ero selezionatore della Regione Piemonte. Lei all’epoca era ancora un’attaccante, ma quando la vidi palleggiare pensai immediatamente che sarebbe potuta diventare una palleggiatrice. Le esperienze in Italia e all’estero l’hanno fatta crescere tantissimo: ora è una giocatrice matura, determinata e capace di dirigere la squadra con costante attenzione anche nei momenti più difficili delle partite».

LA SCHEDA

Luciano Pedullà

Nato a Novara

Il 3 Agosto 1957

Ruolo Allenatore

CARRIERA NEI CLUB

PERIODO SERIE SQUADRA RUOLO NOTE

2021/2022 Direttore Tecnico Scuola di Pallavolo di Orago

2017/2018 A1 Saugella Team Monza Allenatore

2015/2016 A1 Igor Gorgonzola Novara Allenatore fino al 14/12/2015

2014/2015 A1 Igor Gorgonzola Novara Allenatore

2013/2014 A1 Igor Gorgonzola Novara Allenatore dal 7/11/2013

2011/2012 A1 Scavolini Pesaro Allenatore dal 29/11/2011

2009/2010 A1 Asystel Volley Novara Allenatore fino al 23/2/2010

2008/2009 A1 Asystel Volley Novara Allenatore

2007/2008 A1 Asystel Volley Novara Allenatore dal 8/4/2008

2006/2007 A2 Unicom Starker Kerakoll Sassuolo Allenatore

2004/2006 Italia Juniores Femminile Allenatore

2003/2004 A1 Pallavolo Chieri Allenatore dal 17/2/2004

2002/2003 A1 Icot Tec Forlì Allenatore dal 10/11/2002

2002/2003 A1 Asystel Novara Allenatore fino al 30/10/2002

2001/2002 A1 Asystel Novara Allenatore

2000/2001 A2 Agil Volley Trecate Allenatore

1999/2000 A2 Agil Volley Trecate Allenatore

1997/1999 B1 Omegna

1996/1997 B2 Omegna

1992/1993 A1 Ecoclear Sumirago Vice Allenatore

1991/1992 B2 Pallavolo Sumirago

1990/1991 A2 Missoni Sumirago

1989/1990 B Missoni Sumirago

CARRIERA CON LE NAZIONALI

PERIODO NAZIONALE RUOLO NOTE

2019/2021 Romania allenatore

2015 Germania allenatore

2004/2005 Nazionale Juniores Femminile Allenatore

PALMARÈS

CLUB

2000/2001 Coppa Italia A2 con Trecate

2006/2007 Coppa Italia A2 con Sassuolo

2008/2009 Coppa Cev con Novara

2014/2015 Coppa Italia con Novara

NAZIONALE

2004 Euro juniores di Presov (SVK)

2019 European Silver League