La storia infinita di un’invenzione chiamata Nutella

Era una piovosa mattina del 20 a­prile 1964, quando dalla fabbrica Ferrero di Alba usciva il primo vasetto di quella che sarebbe diventata la crema da spalmare più famosa nel mondo, la Nutella. Il 20 aprile scorso ha compiuto 58 anni, ma la sua storia comincia ben prima: siamo subito dopo la seconda guerra mondiale quando, nel 1946, il cacao era difficilissimo da reperire. Ma Ferrero, da un piccolo paesino del Pie­monte, riuscì a trasformare il problema in una grande op­portunità, creando una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. E fu così che nacque l’antenato di Nutella: il Giandujot, chiamato così per la tradizionale maschera di Carnevale.

La pasta dolce della prima ricetta aveva la forma di un panetto che poteva essere tagliato a fette da spalmare sul pane. Nel 1951 la pasta viene trasformata in un nuo­vo prodotto: una crema più facile da spalmare chiamata Su­perCrema. Fino al 1964 quando esce il primo vasetto di Nu­tella dallo stabilimento della Ferrero di Alba.

Nasce così il barattolino come lo conosciamo noi oggi: la ricetta viene migliorata e viene creato il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole e cacao. Ecco la Nutella che in poco tempo diventa uno dei marchi italiani più conosciuti al mondo. Tanto da essere celebrata in un giorno particolare, il 5 febbraio 2007, quando tutti gli appassionati di Nutella si sono uniti per rendere omaggio alla famosa crema spalmabile rispondendo all’appello della blogger italo-americana Sara Rosso. Da allora, ogni anno, il 5 febbraio appunto, si festeggia il World Nutella Day. Un fenomeno del gusto: ad Alba si producono ogni giorno oltre 300 tonnellate di Nutella, pari a 550 mila vasetti, a cui si aggiungono undici stabilimenti Ferrero in tutto il globo: un totale di 770 milioni di barattoli venduti ogni anno e consumati da più di 110 milioni di famiglie. Numeri da record: non per nulla la famosa crema spalmabile è entrata nell’immaginario collettivo come metafora del piacere e del desiderio, stregando artisti, scrittori e personaggi di successo, oltre a milioni e milioni di semplici consumatori.

È così che la Nutella si è fatta strada non solo nelle dispense delle nostre case, ma anche nella letteratura, nella musica, su Internet, nell’arte e al cinema. Una delle scene più famose è sicuramente quella del film “Bianca”, quando Nanni Moretti affoga l’ansia in un enorme barattolo alto un metro.

Ma sono decine i personaggi famosi che hanno dichiarato il proprio amore per Nutella nel corso degli anni. Monica Bellucci l’ha definita «il massimo del godimento», Fran­cesco Totti ne ha parlato come dell’unico doping che si sia mai concesso e la diva di Hollywood Julia Roberts ha ammesso che la mangerebbe 24 ore su 24. Nel libro di Gigi Padovani “Nutella – Un mito italiano” (edito da Rizzoli), uscito in occasione dei 40 anni della crema di nocciole, sono contenute una serie di confessioni di personaggi fa­mosi che amano la Nutella, come Juliette Binoche, Milly Carlucci, Piero Chiambretti, Christian De Sica, ma anche personalità sportive come Yuri Chechi, Filippo Inzaghi e Alberto Tomba.

Vanta fan in tutto il mondo, complici i social network e YouTube che la celebrano in ogni momento. Viene citata nelle canzoni, da Giorgio Ga­ber a Dj Francesco fino ad Ivan Graziani insieme a Re­nato Zero; viene menzionata nei libri e nelle poesie, da Giu­seppe Culicchia, a Gianni Farinetti e a Jacopo Fo e a lei si dedica addirittura un’ode in latino maccheronico opera di Riccardo Cassini. Una delizia che mette d’accordo tutti, an­che in politica: la Nutella è stata capace di deliziare i gran­di della terra durante il G8 dell’Aquila a luglio 2009, quando è stata offerta loro una colazione speciale a base di frutta, latte, pane e Nutella. Un prodotto che continua a stupire per i suoi successi. Come quello ottenuto ad e­sempio alla fine del 2013 offrendo l’opportunità ai propri consumatori di sostituire il famoso logo con il proprio nome di battesimo per un prodotto davvero iper-personalizzato.

Insomma, citando un famoso slogan di metà Anni ’90, è il caso di dire: che mondo sarebbe senza Nutella?