Lurisia celebra il Piemonte con due nuovi prodotti

Lurisia, storico marchio piemontese di bevande, continua il suo percorso di innovazione, entrando in nuovi mercati, senza però dimenticare le sue origini. In occasione del lancio di due nuove linee di prodotti, infatti, l’azienda ha deciso di dedicare due referenze alla sua terra d’origine: Lurisia aperitivo analcolico con assenzio maggiore piemontese, la pianta dalla caratteristica nota amara e decisa coltivata anche in Piemonte, e l’Acqua Tonica con una nota di Vermouth, un omaggio all’aperitivo torinese per eccellenza e una vera e propria icona dell’enogastronomia del territorio.

“Nei suoi oltre ottant’anni di storia, Lurisia ha sempre voluto raccontare il gusto e lo stile del nostro Paese partendo dal Piemonte e quindi nel pensare a questi nuovi prodotti non potevamo non rendere omaggio alle nostre radici” ha dichiarato Daniele Andrea Vitali, Senior Brand Manager Lurisia. “Il nostro obiettivo è che sempre più persone possano conoscere questo marchio, le sue origini e gli ingredienti con cui sono fatti i nostri prodotti, così da valorizzare le eccellenze italiane, in Italia e nel mondo”

Fondato nel 1940 sulle cime del Monte Pigna, nel cuore delle Alpi, Lurisia è un brand distintivo del nostro Paese, con una forte tradizione e origini ben radicate, esportato in oltre 40 Paesi nel mondo. Oltre alle acque oligominerali premium, naturali e frizzanti, da anni l’azienda offre bevande ispirate ad autentiche ricette della tradizione, con ingredienti e materie prime provenienti da aree rurali italiane associate alla sostenibilità ambientale e sociale. Negli ultimi anni, Lurisia ha investito 10 milioni di euro per il rinnovamento del suo sito produttivo di Roccaforte Mondovì nell’ottica di un’ulteriore espansione del business.

