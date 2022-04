A Cuneo il Festival dello Studente torna in presenza

Le emozioni del palco dopo due anni di stop. Torna a Cuneo il Festival dello Studente, l’attesa kermesse artistica che coinvolge le scuole superiori della città: la gara teatrale andrà in scena il 24 e 25 maggio presso il Cinema Don Bosco e, per la sezione danza e musica, il 27 in Piazza Virginio, nuovamente in presenza. L’edizione 2022 è stata presentata ed introdotta nel pomeriggio di ieri (26 aprile) nel Salone d’Onore del Municipio di Cuneo, alla presenza delle istituzioni comunali e scolastiche e ad una rappresentanza degli alunni che saranno protagonisti.

Un’occasione per ripercorrere questi 23 anni di storia e, in particolare, le ultime due edizioni, virtuali, vissute in epoca Covid: “Finalmente stiamo tornando, in presenza, e questo è il grande regalo per l’edizione 2022. Il festival significa aggregazione e, soprattutto, dare la possibilità ai ragazzi, agli studenti, di esibirsi su un palco” ha sottolineato l’organizzatrice Luisella Mellino, voce storica della radiofonia cuneese nonché amministratore delle due emittenti Radio Piemonte Sound e Amica Radio.

“Il festival ha una storia lunga e coinvolge diverse generazioni di studenti, dando a tutti la possibilità di esprimere il proprio talento, il proprio stile e la propria forza di presentarsi al pubblico. La scuola ha bisogno di interagire con il territorio attraverso occasioni grazie alle quali le competenze possono trovare espressione autonoma e massima” ha rimarcato il Provveditore agli Studi Maria Teresa Furci.

Presenti all’incontro, in rappresentanza del Comune di Cuneo, la vicesindaca Paola Manassero, l’assessore alle manifestazioni Paola Olivero, l’assessore ai servizi educativi Franca Giordano e l’assessore alle politiche giovanili Domenico Giraudo. Il Festival è sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (intervenuto in conferenza stampa il Consigliere Enrico Codillà) e Cassa di Risparmio di Torino.

Gli Istituti che partecipano:

LICEO MAGISTRALE “E. DE AMICIS”

LICEO CLASSICO “S. PELLICO”

LICEO ARTISTICO “ E. BIANCHI”

IST. INDUSTRIALE “M. DELPOZZO”

ISTITUTO ALBERGHIERO “VIRGINIO-DONADIO”

LICEO SCIENTIFICO “G. PEANO”

IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE “SEBASTIANO GRANDIS”

Guest – IST. COMMERCIALE “F. A. BONELLI”