Serie D, Sanremese-Bra 1-1: le parole post-gara di mister Roberto Floris

Pari “pesantissimo” ai fini della classifica, oggi pomeriggio, per il Bra (ora a 49 punti ndr) a Sanremo e con la Sanremese. 1-1 che porta la firma di Scalzi (per i matuziani) e dell’attaccante ghanese Masawoud (per i giallorossi). Telefonicamente, abbiamo raggiunto mister Roberto Floris.

“Il Bra ha dimostrato di essere una grande squadra, con un grande spirito di compattezza e capace di giocare con gli attributi. Oggi a Sanremo ho visto una prova di spessore e carattere dei miei ragazzi. Una prova di attaccamento alla maglia.

Avevamo studiato la Sanremese, volevamo aspettarli per poi provare a colpire nel secondo tempo. Siamo venuti in Liguria a giocarcela con grande rispetto, contro un collettivo forte. Purtroppo il gol preso è stato fortuito, perchè nato dopo un loro legno. Sotto 1-0 abbiamo ridisegnato la squadra, siamo passati a 4 in difesa. Abbiamo raggiunto il pari con Masawoud e poi abbiamo giocato a viso aperto. Moro è un ragazzo straordinario, sono contento per il suo gol e gli voglio bene. Nel mercato invernale ho voluto tenerlo.

Siamo a 49 punti, siamo in ballo e vogliamo provare a ballare fino all’ultimo. Mercoledì sarà tosta con il Ticino, loro si giocano la salvezza e sarà una bella battaglia sportiva Scenderemo in campo per dare il massimo. Così come oggi che era durissima, perchè la Sanremese si gioca il campionato“.