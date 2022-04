Da Saluzzo per la Marcia della Pace straordinaria “Perugiassisi” per ribadire un secco no alla guerra

Una delegazione saluzzese sarà alla Marcia della pace straordinaria Perugia Assisi in programma domenica 24 aprile per ripetere ancora una volta il “No” alla guerra degli abitanti delle Terre del Monviso. La partecipazione è organizzata dal Comune di Saluzzo insieme a Sandro Capellaro.

È stato noleggiato un bus e ci sono le iscrizioni di una quarantina fra studenti e insegnanti delle scuole superiori cittadine. Ci sono ancora più di una decina di posti a disposizione. Per il viaggio tutte le spese sono coperte dal Comune. I partecipanti dovranno essere autonomi per i pasti e sono consigliati abbigliamento e scarpe comode per coprire gli oltre 20 km del percorso.

La partenza è fissata alle 22 di sabato 23 di fronte alla stazione dei treni. Durante la notte ci sarà il trasferimento verso Perugia dove si giungerà tra le 7 e le 8, in tempo per il via alla Marcia. Al termine dell’evento ad Assisi, tra le 17 e le 18 si ripartirà per Saluzzo dove l’arrivo sarà fra l’1 e le 2 della notte fra il 24 e il 25 aprile.

«Rinnovando la ferma condanna dell’aggressione militare dell’Ucraina – dicono i promotori della Marcia – scatenata dalla Federazione Russa e la piena solidarietà con gli ucraini, con i russi che si oppongono alla guerra e con le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano a insanguinare il mondo, la Marcia intende raccogliere e rilanciare il grido di Papa Francesco contro la prosecuzione della guerra: “Fermatevi! La guerra è una follia”».

«Questa Marcia straordinaria “PerugiAssisi” del 24 aprile si configura – proseguono – infatti come un importante “esercizio di educazione civica” teso a formare giovani costruttori e costruttrici di pace, ovvero persone capaci di prendersi cura degli altri e del pianeta, sempre, comunque e dovunque senza distinzioni di alcun genere.

Hanno aderito all’iniziativa oltre 380 associazioni, gruppi, scuole ed enti locali: la partecipazione alla Marcia offre ai giovani, soprattutto, la possibilità di essere protagonisti di una significativa iniziativa di pace. Dal 1961 la Marcia “PerugiAssisi” continua a dare voce alla domanda di pace e di giustizia di centinaia di milioni di persone di tutto il mondo interpellando le coscienze e le responsabilità di tutti i cittadini e le istituzioni».

er info scrivere a cultura@comune.saluzzo.cn.it o chiamare il numero 348 070 7998.