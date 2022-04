The Youth Factor: sabato 23 aprile Matteo Romano in Sala San Giovanni a Cuneo

Viste le numerose richieste di partecipazione giunte agli organizzatori, il primo talk di “The Youth Factor” in programma sabato 23 aprile, alle 10.30, a Cuneo dal titolo “Artisti si nasce? Musicisti di successo si diventa” con il cantautore Matteo Romano e Riccardo Vitanza, amministratore unico dell’agenzia di comunicazione Parole e Dintorni srl., sarà in Sala San Giovanni (via Roma 4), anziché presso il Salone d’Onore del Municipio di Cuneo (Via Roma 28). Ingresso gratuito con obbligo di prenotazione su ticket.it. Info www.fondazioneartea.org.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di audience engagement ed empowerment ideato dalla Fondazione Artea, con il patrocinio del Comune di Cuneo – Assessorato per la Cultura, rivolto agli studenti delle scuole superiori del capoluogo. Il progetto prevede 5 workshop formativi riservati agli studenti e 3 eventi aperti al pubblico dal titolo “Talk About Music”, un ciclo di incontri con ospiti del mondo della musica che si confronteranno con Roberto Razzini, Managing Director di Sony Music Publishing Italia nonché coordinatore e anima del progetto insieme a Claudio Carboni, direttore artistico della rassegna “Città in note. La musica dei luoghi”.

Il secondo appuntamento, venerdì 29 aprile, sarà con il rapper Diablo e il compositore, musicista e produttore Valerio Carboni con “La musica vista da dentro” nel Salone d’Onore del Municipio di Cuneo. Il terzo e ultimo incontro avrà luogo sabato 14 maggio, all’Auditorium Foro Boario – Spazio VARCO per la rassegna “Città in note”; gli ospiti sono ancora top secret e saranno svelati nel corso del progetto “The Youth Factor”.

