Tre studentesse del Liceo Classico G.B. Bodoni di Saluzzo partecipano alle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Liceo Classico “G.B. Bodoni” di Saluzzo, relativo alla partecipazione di tre studentesse alle Olimpiadi di lingue e civiltà classiche.

“Venerdì 1 aprile si è svolta la Fase Regionale delle Olimpiadi di Lingue e Civiltà Classiche. In tre abbiamo partecipato collegandoci dalla sede del nostro Liceo, in Via Della Chiesa a Saluzzo: Tecla Zingale, iscritta al quarto anno di liceo classico, Alice Besso ed io, Martina Bruno, entrambe frequentanti il quinto anno.

Alle 9.00, dopo aver inserito sul nostro computer la password che ci era stata assegnata, abbiamo iniziato la prova, sotto la sorveglianza dei nostri docenti che si sono alternati nel corso della mattinata e, tramite la piattaforma Zoom, degli organizzatori dell’evento.

La consegna richiedeva la redazione di un testo argomentativo-espositivo di interpretazione, analisi e commento delle numerose testimonianze letterarie presentate. Le tracce disponibili erano due, ma abbiamo deciso tutte di svolgere quella riguardante il rapporto della donna con il potere.

Alice, che aveva scelto di partecipare alla sezione di latino, ha avuto a sua disposizione passi di opere di Virgilio, Seneca, Tacito e Ovidio, mentre Tecla ed io, gareggiando nella sezione greco-latino, abbiamo dovuto approfondire celebri brani di entrambe le culture. Abbiamo avuto la possibilità di trattare la nota figura di Medea, protagonista della tragedia euripidea, di Cleopatra, ritratta in uno dei più noti carmina di Orazio, e di Aspasia, grazie alla testimonianza riportata da Plutarco nella grande opera “Vite Parallele”.

La difficoltà della prova consisteva soprattutto nel dover fare riferimenti puntuali ai brani proposti, riflettendo sui periodi storici a cui gli autori appartenevano e analizzando i testi a livello grammaticale. Oltre a questa consegna, di carattere più “scolastico”, la traccia richiedeva inoltre di condurre una riflessione sulla donna nella cinematografia, nell’arte, nella scienza, nella politica e nella storia.

Per noi è stata una piacevole esperienza, che ci ha permesso di confrontarci direttamente con passi così nobili della cultura classica e soprattutto di attualizzarli in un modo completamente personale, dandoci la possibilità di mettere in risalto le conoscenze di ciascuna di noi.

Il 12 aprile è stata pubblicata la classifica: ottimi piazzamenti che però non hanno permesso la partecipazione alla successiva Fase Nazionale che si svolgerà a Roma nel mese di maggio.

Un ringraziamento speciale va al professor Boschivecchi, nostro docente di Latino e Greco, che, come lo scorso anno, ci ha dato la possibilità di partecipare a questo evento.

Martina Bruno

III Classico

Liceo Bodoni – Saluzzo”