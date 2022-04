Volley A2/M – Partiti i playoff con tanto spettacolo, vincono Cuneo e tutte le favorite

Il fine settimana di Pasqua ha portato tanta bella pallavolo agli appassionati di pallavolo. La serie A2 maschile ha iniziato il suo cammino dei playoff con Gara-1 dei quarti di finale. Ed è stata subito una girandola di emozioni, con due tie-break (tra cui quello di Cuneo) e tanto spettacolo. Gara-2, per tutte le serie, è prevista per domenica 24 aprile.

Vince con il brivido la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo, che ha bisogno di cinque set per piegare la resistenza di Motta di Livenza. Gli ospiti conquistano il primo set e a parte il secondo restano in partita fino alla fine. I veneti, però, non hanno fatto i conti con Rok Andric. Il neo-acquisto dei cuneesi si presenta al suo nuovo pubblico con una prestazione da 30 punti e il 67% in attacco a cui Motta di Livenza non può rispondere. Cuneo porta a casa la prima partita, ma la trasferta di domenica prossima sarà sicuramente un’altra sfida complicata.

Dal lato di tabellone di Cuneo, Santa Croce si sbarazza senza troppi problemi di Brescia. Il 3-0 finale è un chiaro segno di una partita dominata dai toscani nei primi due set. Pochissimi gli errori dei padroni di casa, che solo nel terzo parziale devono faticare per piegare la resistenza ospite.

Fa sul serio anche la prima testa di serie, Bergamo, che fa sua Gara-1 per 3-1 su Lagonegro. Va comunque dato onora agli ospiti di aver giocato una ottima gara su un campo difficile e contro una formazione qualitativamente superiore. La sfida di ritorno, domenica prossima in Basilicata, potrebbe creare molti grattacapi ai forti bergamaschi.

Chiude il quadro di giornata un altro tie-break, quello che ha visto Reggio Emilia su Castellana Grotte. Con quattro giocatori in doppia cifra e un sapiente uso degli errori gli emiliani hanno la meglio sugli ospiti, che per ben due volte sono riusciti a recuperare lo svantaggio di un set prima di cadere al quinto.

PLAYOFF A2, GARA-1 QUARTI DI FINALE

Agnelli Tipiesse Bergamo – Cave del Sole Lagonegro 3-1 (25-18; 25-21; 25-27; 25-19)

Conad Reggio Emilia – BCC Castellana Grotte 3-2 (25-22; 23-25; 25-22; 29-31; 15-10)

Kemas Lamipel Santa Croce – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 3-0 (25-16; 25-19; 26-24)

BAM Acqua S.Bernardo Cuneo – HRK Diana Group Motta 3-2 (25-27; 25-13; 23-25; 25-23; 15-13)

PLAYOFF A2, GARA-2 QUARTI DI FINALE

Domenica 24 aprile, ore 18.00

Cave del Sole Lagonegro – Agnelli Tipiesse Bergamo

BCC Castellana Grotte – Conad Reggio Emilia

Gruppo Consoli McDonald’s Brescia – Kemas Lamipel Santa Croce

HRK Diana Group Motta – BAM Acqua S.Bernardo Cuneo