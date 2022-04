Volley A1/F – Cuneo si arrende a Novara. Signorile: “Orgogliosa, è stata una stagione incredibile”

IN SINTESI In gara 3 dei quarti dei play-off la Bosca S.Bernardo Cuneo non riesce a ripetere l’impresa di gara 2 e esce sconfitta 3-0 dal Pala Igor; il sogno scudetto continua per la Igor Gorgonzola Novara, che affronterà la Vero Volley Monza in semifinale. Nel primo parziale le gatte partono forte ma pagano i dieci errori, cinque in attacco e cinque al servizio: la Igor Gorgonzola Novara ne approfitta per chiudere sul 25-23.

La Bosca S.Bernardo Cuneo paga il contraccolpo psicologico per il pallone del possibile 24-24 sciupato da Degradi e non riesce mai a impensierire le padrone di casa nel secondo set, mentre nel terzo parziale reagisce dopo un avvio difficile e se la gioca fino alla fine. Decisivo l’ingresso di Herbots, MVP, per una spenta Daalderop. Per la Bosca S.Bernardo la stagione finisce con l’ennesima dimostrazione di carattere, apprezzata anche dai tantissimi tifosi cuneesi che hanno sostenuto la squadra con grande calore.

NOEMI SIGNORILE, PALLEGGIATRICE BOSCA S.BERNARDO CUNEO «Sono contenta e orgogliosa di essere stata il capitano di questo gruppo fantastico che ha sempre dato tutto. Questa sera ci abbiamo provato, ma Novara è una squadra costruita per vincere e questa sera l’ha dimostrato. C’è tristezza per essere usciti, ma dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno: abbiamo fatto una stagione incredibile».

CRONACA

PRIMO SET Pistola sceglie Signorile e Gicquel in diagonale, Degradi e Kuznetsova in banda, Squarcini e Stufi al centro, Spirito libero. Lavarini risponde con Karakurt opposta a Hancock, Bosetti e Daalderop schiacciatrici, capitan Chirichella e Washington centrali, Fersino libero. La Bosca S.Bernardo parte forte con due muri di Stufi e Squarcini e due ace di Kuznetsova: 3-6. La Igor Gorgonzola Novara trova l’aggancio sul 9-9 grazie a due errori consecutivi delle gatte dai nove metri e in attacco.

Gicquel trova un pertugio tra le mani del muro e poi mette a segno l’ace del nuovo break cuneese, consolidato dal muro di Stufi: 9-12 e time out per Lavarini. La Igor Gorgonzola Novara torna sotto con un muro di Chirichella su Kuznetsova e un ace della stessa centrale, ma è una Bosca S.Bernardo Cuneo incredibile a muro con Stufi sugli scudi: 12-15 e dentro Herbots per Daalderop. Le padrone di casa impattano sul 16-16 grazie a un ace di Washington e passano avanti con il monster block di Chirichella su Squarcini.

Dopo il primo time out per Pistola la Igor Gorgonzola Novara allunga con Herbots e sul 20-18 è ancora time out per la panchina ospite. Due attacchi out consecutivi di Gicquel e Kuznetsova, poi arriva l’errore anche di Karakurt: 22-20 e dentro Agrifoglio e Zanette per Signorile e Gicquel. Le novaresi accelerano fino al 24-22, ma le cuneesi non ci stanno e ricuciono fino al meno uno, sul quale Lavarini ferma il gioco. Degradi non sfrutta un rigore in movimento per il 24-24: il primo set è della Igor Gorgonzola Novara: 25-23 e 1-0. Per le gatte pesano i cinque errori al servizio e gli altrettanti in attacco; non bastano i sette muri. Tabellino: 5 Karakurt, Gicquel, Degradi

SECONDO SET Herbots per Daalderop e Giovannini per Kuznetsova dal via. Doppia Herbots, Washington, ace di Karakurt e la Igor Gorgonzola Novara scappa sul 4-1 costringendo Pistola a spendere subito un time out. Momento difficile per la Bosca S.Bernardo Cuneo, che prova a reagire con il diagonale di Degradi e l’errore da seconda linea di Karakurt: 7-4. Padrone di casa sempre avanti e sull’11-6 arriva il nuovo time out per Pistola. Dentro Agrifoglio e Zanette per Signorile e Gicquel sul 12-7. Karakurt, Washington e Bosetti scavano ulteriormente il solco: 19-10. Con Kuznetsova in campo per Giovannini non cambia l’andamento del set, che la Igor Goronzola Novara si aggiudica con il punteggio di 25-12 (2-0). Tabellino: 6 Washington, 5 Herbots, 4 Chirichella, Karakurt

TERZO SET C’è Kuznetsova in banda tra le fila della Bosca S.Bernardo Cuneo. Due ace di fila di Hancock, rigore di Chirichella e diagonale strettissimo di Karakurt: come nel secondo parziale la Igor Gorgonzola Novara vola sul 4-1. Degradi si fa sentire a rete, Signorile stampa il suo secondo muro della serata ma poi sbaglia dai nove metri: 8-5. Ace di Degradi, muro di Squarcini ed è aggancio biancorosso sull’8-8. La Igor Gorgonzola Novara allunga fino al 12-9, ma la Bosca S.Bernardo Cuneo non ci sta e trova la nuova parità ancora con Signorile a muro.

Dopo il time out per Lavarini sul 12-12 doppia Herbots porta le sue sul 14-13. Sul 16-14 decretato dalla fast di Washington Pistola interrompe il gioco. Kuznetsova lascia il posto a Giovannini in seconda linea. Un muro di Squarcini risolve uno scambio lungo, un attacco di Gicquel sfonda le mani del muro di Novara dopo un’azione ancora più combattuta: 18-18. Sul 20-20 dentro Jasper per Degradi in seconda linea. Errore di Bosetti al servizio, Gicquel la imita: 22-22. Ace di Chirichella e Pistola chiede time out. Herbots abbatte il muro cuneese, poi il muro di Washington su Degradi chiude i conti sul 25-23: la Igor Gorgonzola Novara vola in semifinale (3-0).

IGOR GORGONZOLA NOVARA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 3-0 (25-23, 25-12, 25-23)

Igor Gorgonzola Novara Herbots 12, Fersino (L), Bosetti 5, Chirichella 9, Hancock 2, Washington 11, D’Odorico, Daalderop 1, Karakurt 13. All. Lavarini, vice all. Baraldi

Bosca S.Bernardo Cuneo Kuznetsova 6, Degradi 11, Squarcini 10, Spirito (L), Giovannini 1, Zanette 2, Agrifoglio, Gicquel 9, Jasper, Stufi 6. N.e. Gay, Caruso. All. Pistola, vice all. Petruzzelli

NOTE

Spettatori: 1.350

Arbitri: Mauro Goitre e Andrea Pozzato

MVP: Britt Herbots

Durata set: 31′, 24′, 31′. Totale: 1h37′.

Igor Gorgonzola Novara: 7 muri, 6 ace, 7 errori in battuta, 46% in attacco, 56% (33%) in ricezione. Bosca S.Bernardo Cuneo: 11 muri, 4 ace, 11 errori in battuta, 32% in attacco, 40% (32%) in ricezione.

c.s.