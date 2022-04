Si è tenuta oggi, giovedì 14 aprile, presso l’Auditorium Foro Boario l’Assemblea del Direttivo dell’ATL del Cuneese, convocata per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione e l’approvazione del Bilancio: confermato per il terzo mandato il Presidente Mauro Bernardi, mentre come Consiglieri sono stati nominati Gabriella Giordano, Rocco Pulitanò, la new entry Elisa Muriale e Paolo Bruno per la Regione Piemonte.