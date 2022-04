Garnero Arredamenti riceve il premio Industria Felix insieme a Merlo e Acqua Sant’Anna

Il 10 marzo 2022 sono state premiate le 59 imprese più competitive di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Emilia Romagna e tra queste appare anche la Garnero Arredamenti, con il riconoscimento di miglior impresa del settore commercio online per performance gestionale ed affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Piemonte.

Garnero Arredamenti è un’azienda a conduzione familiare nata nel 1970, con la fondazione di un mobilificio tradizionale. In seguito, i due fratelli Paolo e Claudio hanno intrapreso da ormai 10 anni la strada della vendita online per l’arredamento di casa, ufficio e giardino.

L’azienda nasce a Frassino, un piccolo comune della Valle Varaita e sede del vecchio mobilificio di famiglia. Nel mese di ottobre 2020 la Garnero Arredamenti, vista la forte crescita decide di trasferire l’azienda a Fossano, per una migliore gestione degli ordini a livello organizzativo e logistico grazie ad un magazzino più ampio e performante.

“L’idea di innovare l’azienda di famiglia nasce dalla nostra passione per la tecnologia e per l’arredamento – sottolineano Paolo e Claudio – abbiamo iniziato gradualmente a vendere i primi articoli via Internet. Da quel momento, nel giro di quattro anni abbiamo deciso di comune accordo di chiudere la vecchia impostazione aziendale e concentrarci completamente nell’e-commerce”. Il 2012 è stato il primo anno in cui la Garnero Arredamenti ha fatturato esclusivamente online.

In questi dieci anni l’azienda ha registrato una rapidissima ed incessante crescita e ad oggi conta su uno staff di oltre 30 dipendenti, evade oltre 100 ordini al giorno dal proprio magazzino e nel 2021 ha chiuso l’anno con un fatturato di oltre 12 milioni di euro. “Siamo contenti di come stiamo lavorando, l’obiettivo è di continuare a migliorarci e siamo sicuri di poterlo fare. Il futuro porterà sempre di più a lavorare su Internet e fortunatamente noi abbiamo una buona base su cui possiamo contare. Siamo sempre alla ricerca di nuove figure professionali da integrare nel nostro team – ribadiscono Paolo e Claudio Garnero – e chiunque abbia il desiderio di mettersi in gioco con noi può trovare una grande occasione di crescita personale e professionale. Il nostro punto di forza è la cooperazione tra tutti i ragazzi che lavorano in Garnero, che condividono un obiettivo comune e gli stessi valori formando una squadra forte e unita”.

Il conseguimento di questo importante e prestigioso premio è motivo di grande orgoglio per la Garnero Arredamenti, considerando che in provincia di Cuneo sono solo state premiate tre aziende tra cui i due colossi Merlo e Acqua Sant’Anna. Visto il momento storico in cui stiamo vivendo, questo riconoscimento assume un valore ancora più emblematico: è la dimostrazione dell’ottimo lavoro che questa azienda sta svolgendo nonostante, in questo periodo, la maggior parte delle imprese sia minacciata dalla continua crescita dei costi di gestione che mettono a dura prova qualsiasi ambito della nostra economia.