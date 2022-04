Concerti, installazioni, workshop, conferenze: a Cuneo un festival europeo dedicato alla creatività digitale

Da venerdì 8 a mercoledì 13 aprile si svolge a Cuneo, in tre sedi (Sala Mosca del Conservatorio Ghedini, via Roma 19; Ex Caserma Cantore, via Pascal 9; VARCO Auditorium Foro Boario, via Pascal 5C), il METS FEST 2022 – Music on the (w)edge, Festival Europeo di Creatività Digitale.

L’evento, unico appuntamento in Italia del progetto EASTN-DC European Art-Science-Technology Network for Digital Creativity dell’Unione Europea che vede collaborare un partenariato di 14 enti musicali europei e 3 americani, è organizzato dal METS, il Dipartimento di Musica Elettronica e Tecnica del Suono del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo, ed è incentrato sui rapporti tra arte, scienza e tecnologia nell’ambito della creatività digitale a più livelli: l’intelligenza artificiale, i rapporti tra musica elettronica e arti plastiche, le nuove tecniche esecutive degli strumenti musicali, la liuteria virtuale e gli strumenti “aumentati”. Sono in programma 8 concerti e performance, 7 installazioni, 6 workshop e altri eventi; la partecipazione agli appuntamenti è libera e il calendario completo è disponibile sul sito internet www.conservatoriocuneo.it.

«Dopo due anni di silenzio, ritorna la stagione concertistica del Conservatorio di Cuneo – dichiara il suo presidente, Mattia Sismonda – che quest’anno si apre con l’unica tappa italiana del Festival Europeo di Creatività Digitale, un importante evento in presenza per Cuneo e la provincia Granda. Una rete musicale internazionale di sinergie, scambi, sperimentazioni, progettazioni e ricerca farà tappa nel capoluogo per 6 giorni: un’occasione che soddisferà i gusti dei creativi digitali e non solo!»

«Nei prossimi giorni il Conservatorio di Cuneo ospiterà in qualità di organizzatore il Festival Europeo EASTN-DC, dedicato alla creatività digitale, coniugata con arte, scienza e ricerca – aggiunge il direttore, Alberto Borello –. È il punto di arrivo di un progetto pluriennale di ampio respiro, che vede il Conservatorio come unica istituzione italiana coinvolta. Il festival offrirà numerosissimi motivi di interesse, per un pubblico molto ampio: concerti, seminari, conferenze, laboratori, installazioni multimediali… il tutto nella cornice “naturale” delle due sedi del Conservatorio e degli spazi del “Varco”. Si può dire, a buon diritto, che nella settimana del festival Cuneo sarà la “Capitale europea” della creatività artistica e digitale e darà voce, con questo importantissimo evento, a tutto il desiderio di riprogrammare cultura dopo la stagnazione portata dall’emergenza sanitaria».

L’inaugurazione del festival si terrà venerdì 8 aprile alle ore 17.30 presso la Ex caserma Cantore (via Pascal 9) e a seguire si svolgerà il primo evento, l’installazione e performance Totem orchestral di Alessandro Sciaraffa e METS-Conservatorio di Cuneo, in collaborazione con GAM-Galleria d’Arte Moderna di Torino. In serata appuntamento con una performance tra l’elettronica d’avanguardia e il jazz di ricerca del gruppo d’improvvisazione ZUMTRIO (venerdì 8 aprile, ore 20.30; Sala Mosca, via Roma 19), proveniente dal Centro Tempo Reale di Firenze (fondato da Luciano Berio e tra le maggiori realtà internazionali del settore).

Tra i numerosi ospiti internazionali dell’evento si cita il compositore canadese David Berezan (lunedì 11 aprile, ore 20.30; VARCO Auditorium Foro Boario, via Pascal 5C), specialista della “musica acusmatica”, o “musica per altoparlanti”, allievo del grande Jonty Harrison (già ospite del METS) e pluripremiato a livello internazionale, che curerà anche un workshop di composizione con gli studenti METS (lunedì 11 aprile ore 9:30-13, martedì 12 aprile ore 9:30-13 e 14:30-18:30; Ex-Caserma Cantore, studio A1, via Pascal 9).

Nel programma dell’evento rivestono un ruolo di notevole importanza anche le installazioni e i workshop: in particolare questi ultimi saranno incentrati su varie tematiche, dalla spazializzazione del suono su impianti multicanale che permettono al pubblico di essere immersi in un ambiente completamente tridimensionale, sentendo movimenti virtuali delle sorgenti sonore, alla scrittura per il flauto contrabbasso, strumento rarissimo e dalle incredibili possibilità timbriche, dalla sintesi per modelli fisici al “locative audio”, ossia l’utilizzo creativo delle capacità di geolocalizzazione degli smartphone, per arricchire con contenuti multimediali interattivi un itinerario.

L’ex caserma Cantore, sede del METS e di altre scuole del Conservatorio, abbandonerà per una settimana la vocazione di luogo di formazione per diventare uno spazio espositivo aperto alla cittadinanza, che potrà interagire con diverse installazioni. In particolare si segnala la slovena “The Game” (da venerdì 8 aprile a domenica 10 aprile; Ex-Caserma Cantore, studio A23, via Pascal 9), un tavolo per il gioco delle carte che risponde interattivamente con reazioni sonore di una tavola armonica di pianoforte alle combinazioni di carte dei giocatori, e l’italiana “Giga-Bites” (mercoledì 13 aprile, dalle ore 17 alle 19.30; Foyer della Sala Mosca, via Roma 19), realizzata dal METS su un concept di Gianluca Verlingieri in collaborazione con giovani scultrici e scultori del Liceo Musicale di Cuneo, e in co-produzione col festival Back to Bach di Torino.

Il festival metterà in evidenza anche le importanti relazioni del digitale con l’arte plastica contemporanea, settore a cui il METS si è dedicato negli anni intervenendo su opere di artisti di fama mondiale come Burri, Fontana, Penone e Eliasson. Saranno esposti lavori realizzati su opere degli artisti contemporanei piemontesi Pier Giuseppe Imberti, Alma Zoppegni e Alessandro Sciaraffa. Quest’ultimo è protagonista di una crescente attività internazionale e la sua presenza a Cuneo avviene in co-progettazione con la GAM-Galleria d’Arte Moderna di Torino.

Infine, si terrà anche la presentazione, per la prima volta in Italia dopo varie occasioni all’estero, del progetto discografico Asymmetric Thought (sabato 9 aprile, ore 20.30; Sala Mosca, via Roma 19), dedicato alla musica italiana per chitarra ed elettronica nell’opera di 18 autori viventi: un doppio CD + DVD realizzato al METS grazie ai fondi EASTN-DC e pubblicato dall’etichetta giapponese DaVinci Classics.

Il programma completo

CONCERTI/PERFORMANCE/EVENTI

Venerdì 8 Aprile 2022, ore 17:30

Ex-Caserma Cantore, Via Pascal 9

Inaugurazione Festival e installazioni

Venerdì 8 Aprile 2022, ore 18:00

Ex-Caserma Cantore, Via Pascal 9

TOTEM ORCHESTRAL

Installazione e performance di Alessandro Sciaraffa

e METS-Conservatorio di Cuneo

in collaborazione con GAM-Galleria d’Arte Moderna di Torino

Venerdì 8 Aprile 2022, ore 20:30

Sala Mosca, Via Roma 19

ZUMTRIO

Francesco Canavese, chitarra elettrica

Francesco Giomi, radio e sintetizzatori

Stefano Rapicavoli, batteria

Produzione del centro Tempo Reale di Firenze

Sabato 9 Aprile 2022, ore 18:00

Ex-Caserma Cantore, Via Pascal 9

PARTIJA/THE GAME

Presentazione dell’installazione interattiva di Jaka Berger e Matej Stupica

Sabato 9 Aprile 2022, ore 20:30

Sala Mosca, Via Roma 19

ASYMMETRIC THOUGHT

Presentazione del doppio CD-DVD Da Vinci Classics e concerto

Davide Ficco, chitarra

Gianluca Verlingieri, Marco Barberis, elettronica

Francesco Canavese, regia del suono

Musiche di Luys Milan, Azio Corghi, Gianluca Verlingieri, Giuseppe Gavazza, Davide Ficco, Valerio Sannicandro, Giorgio Sollazzi, Marco Trivellato, Giorgio Li Calzi

Opere d’arte di Pier Giuseppe Imberti

Fotografie di Sergio Bertani

Domenica 10 Aprile 2022, ore 17:30

Ex-Caserma Cantore, Via Pascal 9

PARIS REDUX 2021

D’après Études sur Paris di André Sauvage (1928)

Presentazione e proiezione del film realizzato nell’ambito del workshop Études sur Paris dagli studenti IUGA Grenoble, LSU Baton Rouge (USA) e METS-Conservatorio di Cuneo

Domenica 10 Aprile 2022, ore 20:30

VARCO Auditorium Foro Boario, Via Pascal 5C

VERSO LA LUCE/TOWARDS THE LIGHT

Vibrazioni sonore nell’opera di Alma Zoppegni

Antonella Bini, flauti traversi

Davide Ficco, chitarra

Claudia Ferrari, voce off

Sergjo Bertani, Cristina Mercuri, video

Michela Ronco, Diego Dutto, fotografie

Francesco Canavese, regia del suono

Musiche di Cristina Mercuri, Simone Giordano, Marco Barberis, Matteo Ricci, Taylan Sakin, Riccardo D’Ambrosio, Riccardo Giovanni Rosso, Gianluca Verlingieri

Opere d’arte di Alma Zoppegni

Lunedì 11 Aprile 2022, ore 20:30

VARCO Auditorium Foro Boario, Via Pascal 5C

EASTN-DC Concert #1

Musiche e performance di David Berezan, Manuella Blackburn, Simone Sims Longo

Martedì 12 Aprile 2022, ore 20:30

VARCO Auditorium Foro Boario, Via Pascal 5C

EASTN-DC Concert #2

Musiche e performance di Tasos Asonitis, Kim Hedås, Alla Zagaykevych, Annie Luciani, Claude Cadoz

Mercoledì 13 Aprile 2022, installazione dalle ore 17 alle 19:30, concerto alle 18:00

Foyer e Sala Mosca, Via Roma 19

GIGA-BITES

Suite di sculture sonore interattive e concerto di musiche di J. S. Bach

Matteo Fabi, violoncello

Lorenzo Forniglia, pianoforte

Gianluca Verlingieri, concept

Cristina Saimandi, Elena Brunetti, supervisione artistica

Cristina Mercuri, sistemi interattivi

Sound design: Letizia Ambrosetti, Domenico Bosio, Michelangelo Einaudi,

Emanuele Viglianco, Marta Zigante, Riccardo Giovanni Rosso

Sculture: classi 4D e 4F IIS Bianchi-Virginio di Cuneo

Mercoledì 13 Aprile 2022, ore 20:30

VARCO Auditorium Foro Boario, Via Pascal 5C

EASTN-DC Concert #3

Musiche e performance di Leslie Morrier, Embrume Duo (Sophie Griffon, Sébastien Gayrard), Giorgio Zucco, Ctrl Alt Supp (Baptiste Pierre) e

Collettivo di Improvvisazione Sinestetica (Igor Giuffrè, conduction)

WORKSHOP

Sabato 9 Aprile 2022 ore 9:30-16

Ex-Caserma Cantore, aula 3, Via Pascal 9

IL CONTRABBASSO CONTEMPORANEO / CONTEMPORARY DOUBLEBASS

Federico Bagnasco, contrabbasso

Sabato 9 Aprile 2022 ore 15:30-17:30 primo incontro

Lunedì 11 Aprile 2022 ore 14:30-16:30 secondo incontro

Ex-Caserma Cantore, aula 19, Via Pascal 9

SONIC MAPS LOCATIVE AUDIO

Ignacio Pecino (NOVARS Manchester), docente

Domenica 10 Aprile 2022 ore 11:30-15:30

Ex-Caserma Cantore, studio A1, Via Pascal 9

DAL FLAUTO CONTRABBASSO ALL’OTTAVINO / FROM CONTRABASS FLUTE TO PICCOLO

Antonella Bini, flauti traversi

Lunedì 11 Aprile 2022 ore 9:30-13

Martedì 12 Aprile 2022 ore 9:30-13 e 14:30-18:30

Ex-Caserma Cantore, studio A1, Via Pascal 9

MASTERCLASS DI COMPOSIZIONE ELETTROACUSTICA / ELECTROACOUSTIC COMPOSITION MASTERCLASS

David Berezan (University of Manchester), docente

Lunedì 11 Aprile 2022 ore 16:30-18:30

Ex-Caserma Cantore, studio A1, Via Pascal 9

COMPORRE IN SURROUND CON ABLETON LIVE E MAX FOR LIVE

Sophie Griffon, Sébastien Gayrard, Baptiste Pierre, docenti

Mercoledì 13 Aprile 2022 ore 9-12:30

Ex-Caserma Cantore, studio A1, Via Pascal 9

HÉLICANTHE: UNA NUOVA PIATTAFORMA INTERATTIVA MULTISENSORIALE

Claude Cadoz, Nicolas Castagné, Annie Luciani (ACROE e INP Grenoble), docenti

PRESENTAZIONI / TALK

Mercoledì 13 Aprile 2022 ore 14-17

Sala Mosca, Via Roma 19

Interventi di Ricardo Climent, Mattia Sismonda, Giorgio Zucco, Tasos Asonitis, Giuseppe Gavazza, Alexandros Kontogeorgakopoulos, Annie Luciani, Gianluca Verlingieri

INSTALLAZIONI

Da Venerdì 8 Aprile a Domenica 10 Aprile 2022

Ex-Caserma Cantore, studio A23, Via Pascal 9

PARTIJA/THE GAME

Installazione interattiva di Jaka Berger e Matej Stupica

Da Venerdì 8 Aprile a Martedì 12 Aprile 2022

Ex-Caserma Cantore, aula 2, Via Pascal 9

COCCI SONORI

Installazione interattiva multimodale

Cristina Mercuri, concept, sound design e interattività

Cristina Saimandi, concept e sculture

Da Venerdì 8 Aprile a Mercoledì 13 Aprile 2022

Ex-Caserma Cantore, aula 20, Via Pascal 9

TEXT/URE

Installazione di Alexandros Kontogeorgakopoulos e Odysseas Klissouras

Da Venerdì 8 Aprile a Mercoledì 13 Aprile 2022

Ex-Caserma Cantore, aula 5, Via Pascal 9

WE ARE DUCKED – WOOD

WE ARE DUCKED – VIDEO

Installazioni di Paul Granjon

Da Sabato 9 Aprile a Mercoledì 13 Aprile 2022

Ex-Caserma Cantore, aula 11, Via Pascal 9

TOTEM STELLA

Installazione sonora interattiva di Alessandro Sciaraffa

Da Lunedì 11 Aprile a Mercoledì 13 Aprile 2022

Ex-Caserma Cantore, aula 8, Via Pascal 9

VERSO LA LUCE / TOWARDS THE LIGHT

Opere di Alma Zoppegni sonorizzate da METS

Mercoledì 13 Aprile 2022, dalle ore 17 alle 19:30

Foyer della Sala Mosca, Via Roma 19

GIGA-BITES

Suite di sculture sonore interattive

Gianluca Verlingieri, concept

Cristina Saimandi, Elena Brunetti, supervisione artistica

Cristina Mercuri, sistemi interattivi

Sound design: Letizia Ambrosetti, Domenico Bosio, Michelangelo Einaudi,

Emanuele Viglianco, Marta Zigante, Riccardo Giovanni Rosso

Sculture: classi 4D e 4F IIS Bianchi-Virginio di Cuneo