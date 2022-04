Infinitum torna per la Fiera di Primavera di Mondovì

Infinitum torna ad aprire le sue porte al pubblico in occasione della Fiera di Primavera di Mondovì che si terrà sabato 9 e domenica 10 aprile 2022 con uno stand dedicato nell’area espositiva riservata alle bellezze del territorio, a lato del Palazzo Comunale, dove avrete la possibilità di provare una short experience dei visori ottici a titolo gratuito.

Per l’occasione, la spettacolare visita della Chiesa della Missione di Mondovì Piazza in cui Andrea Pozzo vi accompagna alla scoperta del suo straordinario ciclo pittorico con video immersivi, giochi di luce, musiche barocche, curiosità e racconti sarà disponibile al prezzo speciale di soli 3 euro a persona, apertura dalle 16:00 alle 21:00.

Da venerdì 15 aprile 2022, il percorso di visita primo ed unico esempio nel suo genere in Piemonte, riprenderà l’orario fisso di apertura stagionale il venerdì dalle 16:00 alle 19:00 e il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 16.00 alle 21.00. Anche quest’anno, oltre al suggestivo spettacolo “Andrea Pozzo Racconta”, potrete liberare la vostra immaginazione grazie a “Le Meraviglie della pittura”, un moderno sistema di edutainment che permette di muoversi e dipingere in uno spazio 3D, attraverso la realtà virtuale.

Ricordiamo che, dal 1° aprile 2022, non è più necessario mostrare il Green Pass per accedere. Ai visitatori è comunque richiesto di indossare la mascherina chirurgica. Per la sicurezza di tutti, i dispositivi utilizzati per la visita vengono opportunamente sanificati dopo ogni utilizzo. Il biglietto d’ingresso si acquista direttamente presso la Chiesa della Missione, la prenotazione è gradita e consigliata. Disponibile l’apertura infrasettimanale su prenotazione per i gruppi.

