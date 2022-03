Volley A1/F – IL PUNTO: Vallefoglia vince e condanna (quasi) Roma

Le tigri hanno la meglio sulle lupe: al PalaEur è notte fonda per l’Acqua & Sapone Roma Volley Club, che perde il secondo scontro diretto consecutivo in casa, 1-3 contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, dopo la disfatta con Trento.

Un risultato pesantissimo, arrivato dopo l’iniziale vantaggio di 1-0 che sembrava dare speranza alle giallorosse. Non è stato così, perché dal secondo parziale la squadra di coach Bonafede ha accelerato senza guardarsi più indietro, mostrando molta più freddezza nei punti finali.

A nulla sono serviti i 67 punti totali firmati da Stigrot (19), Klimets (17), Arciprete (16) e Trnkova (15): dall’altro lato del campo, una super Carcaces, MVP da 28 punti con 4 muri, e Bjelica (18) hanno trascinato le compagne ad un successo fondamentale. Le urbinati conquistano infatti la salvezza matematica al loro primo anno in massima serie, condannando Roma a rimanere appesa ad una flebile speranza.

Con l’ultimo posto in classifica e 17 punti, le ragazze di mister Mafrici, tra le quali è presente anche l’ex LPM Bam Mondovì Sofia Rebora, dovranno battere proprio Vallefoglia nell’ultima partita di Regular Season e sperare che né Perugia (in casa con Novara domani e a Casalmaggiore domenica) né Trento (in casa contro Monza) raccolgano altri punti.

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 63 (22-3); Igor Gorgonzola Novara 60 (21-3); Vero Volley Monza 60 (19-6); Savino Del Bene Scandicci 54 (19-6); Unet E-Work Busto Arsizio 50 (16-9); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-12); Il Bisonte Firenze 38 (13-12); Bosca S.Bernardo Cuneo 36 (12-13); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 24 (8-17); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 21 (7-18); Volley Bergamo 1991 20 (7-18); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-18); Delta Despar Trentino 19 (5-20); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-19).

*Punti (Vinte-Perse)