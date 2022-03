Tra conferme e novità Limone outdoor summer

Limone Piemonte ha ufficialmente, e con largo anticipo, presentato i principali eventi estivi del 2022, nel segno dell’outdoor, dello sport e del contatto con le sue splendide montagne e valli, al confine con i territori francesi e liguri.

In sala Vercellotti presso l’Atl del Cuneese si è svolta nei gorni scorsi la conferenza stampa che ha posto l’accento sulle principali manifestazioni estive outdoor in programma tra le Alpi di Cuneo e il Mar Ligure per l’estate 2022.

«Gli appuntamenti, la maggior parte dei quali sulla Alta Via del Sale», ha ribadito il presidente dell’Atl del Cuneese, Mauro Bernardi, «attestano una ripresa, in questo 2022, dopo due anni difficili, che ci permette di tornare a guardare con serenità al futuro, ad un’estate all’insegna del turismo e dell’outdoor che sta diventando sempre più un traino importante per il volano turistico della nostra provincia. Doveroso un forte ringraziamento all’amministrazione comunale di Li­mone Piemonte e a tutti gli imprenditori del settore montano che puntano su un calendario di eventi sportivi di primo piano dal rilievo internazionale».

Tra le autorità presenti, anche il Consigliere Regionale Paolo Bongioanni che ha sottolineato: «Quattro eventi e attività sportive agonistiche all’aria aperta che valorizzano ed attirano l’attenzione sulla nostra montagna, in particolare su quella Limonese sfregiata dalla tempesta Alex. Una ferita da cui la Valle si è rialzata con energia, trasformando proprio gli appuntamenti di giugno e luglio in una positiva occasione per farsi conoscere nuovamente, riconquistando quella vetrina internazionale che il territorio indubbiamente merita… Sono sicuro che questi eventi sono uno strategico segnale per la ripartenza… Fra tutti la Gran Fondo “La Via del Sale” a cui sono affezionato perché la vidi nascere, grazie alla determinazione di Elio Bottero. A giugno vedremo oltre 800 bikers cimentarsi lungo un percorso magico per bellezza e colori di paesaggi».

Gli eventi di Limone Piemonte, occorre non dimenticarlo, sa­ranno il proseguimento di una serie di momenti sportivi significativi come l’arrivo della tappa del Giro d’Italia 2022 Sanremo-Cuneo prevista nel capoluogo di Provincia il 22 maggio. Il 17-18-19 giugno la Granda sarà toccata dal Giro d’Italia under 23, con una tappa straordinaria ed emozionante come quella dell’arrivo sul Colle Fauniera.

Programmazione e determinazione sono le chiavi di lettura proposte da Rebecca Viale, vicesindaco del Comune di Limone Piemonte che nel corso dell’incontro ha sottolineato: «Siamo orgogliosi di presentare con largo anticipo il nostro calendario di eventi estivi. Un mix calibrato e dedicato agli appassionati dell’outdoor che mette in luce grandi ritorni come la Gran Fondo “La Via del Sale”; competizione in Mtb, ma anche proposte nuove come la gara di E-Enduro, una competizione tra e-bike chiamate a solcare i nostri percorsi di trail. Poi, torna una gara a noi particolarmente cara. Si è sentito parlare molto della tempesta Alex, della connessione tra Italia, Francia e Liguria e della via di comunicazione stradale che lega questi territori. Ebbene, noi abbiamo posto quale legame di percorribilità i nostri sentieri, viatico di collegamento naturale tra le montagne e il mare.

Abbiamo immaginato questo evento per favorire un turismo 100% sostenibile, auspicando che questo evento sportivo diventi un volano di attrazione per le camminate lungo le cosiddette “alte vie”. Questi appuntamenti non sono che l’inizio di una progettazione e conseguente promozione che ci vedrà in prima linea per i bandi del Pnrr e della programmazione europea in materia outdoor». Un nuovo modo di vivere e amare la montagna, come sottolinea Elio Bottero, presidente Asd “La Via del Sale”: «Dobbiamo preparaci all’appuntamento, in concomitanza con l’apertura dell’Alta Via del Sale che nel weekend del 18 giugno sarà “motor free”, quindi dedicato solo alle biciclette, ai pedoni, ai cavalli. La gara si articolerà lungo due percorsi: il primo con partenza da Limone Piemonte di 50 chilometri con 2246 metri di dislivello; il secondo di 30 chilometri con partenza da quota 1400. Il percorso consentirà la scoperta di cinque forti sabaudi che permetteranno a 2250 metri, in una giornata nitida e soleggiata, di vedere il mare e addirittura la Corsica. Il percorso in questo 2022 prevede piacevoli novità, come la facilitazione rispetto alle edizioni precedenti di una salita troppo impegnativa. E per i super appassionati, c’è la TransAlp, un raduno cicloturistico con e-bike e mountain bike muscolari che parte da Limone Piemonte e si conclude a Sanremo. Il tutto su strade bianche e sentieri, con il supporto di guide specializzate della Regione Piemonte».