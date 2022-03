Volley A1/F: Kuznetsova e Gicquel trascinano Cuneo, 3-1 a Perugia

Non basta alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia un buon primo set per battere la Bosca S.Bernardo Cuneo, perdendo un’altra buona occasione per provare ad assicurarsi la salvezza. Le ragazze di mister Pistola, dopo la prima pausa, tornano sul taraflex con più idee e convinzione e non lasciano nessun parziale alle avversarie, compreso un quarto set chiuso ai vantaggi 24-26.

Sempre Gicquel protagonista per le gatte, top scorer con 21 punti, al fianco dell’MVP Kuznetsova da 17, 2 aces e il 45% in attacco. Inutili ai fini del risultato le belle performance di Guerra (19 con 3 aces), Galkwoska (14) e Havelkova (12). Per Cuneo arrivano così tre preziosi punti, utili per scalzare momentaneamente Firenze dal settimo posto, mentre le umbre non muovono la loro classifica, rimanendo in attesa dei risultati di domani (soprattutto Roma-Trento) per capire l’evolversi della lotta in zona retrocessione.

Britt Bongaers racconta la partita dal suo punto di vista: “Penso che siamo partite molto bene, poi anche loro hanno iniziato crescere e noi abbiamo subito lo stress di una gara dal punteggio ravvicinato. Purtroppo, come già successo altre volte, arrivate al termine dei set non siamo riuscite a fare quel qualcosa in più per avere la meglio noi. È difficile fare dunque un giudizio generale perché abbiamo giocato alla pari ma credo che il problema sia in come gestiamo quei momenti”.

Da una regista all’altra il parere di Noemi Signorile capitano di Cuneo: “Siamo contente, siamo partite contratte sapendo che qui non sarebbe stato facile, Perugia deve salvarsi e sono state brave a metterci in difficoltà. Siamo però state molto brave a riprenderci. La differenza l’abbiamo fatta nella nostra tenuta mentale, che ha fatto la differenza e ci ha fatto portare a casa la partita”.

SERIE A1 FEMMINILE

12^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 26 marzo ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Bosca S.Bernardo Cuneo 1-3 (25-21 23-25 22-25 24-26)

Domenica 27 marzo ore 17:00 (VBTV)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano – Reale Mutua Fenera Chieri ARBITRI: Papadopol-Mioara

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Delta Despar Trentino ARBITRI: Cerra-Piana

Unet E-Work Busto Arsizio – Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore ARBITRI: Goitre-Saltalippi

Vero Volley Monza – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ARBITRI: Talento-Giardini

Il Bisonte Firenze – Volley Bergamo 1991 ARBITRI: Frapiccini-Piperata

Domenica 27 marzo ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Igor Gorgonzola Novara – Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Braico-Venturi

IL TABELLINO

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – BOSCA S.BERNARDO CUNEO 1-3 (25-21 23-25 22-25 24-26) – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Bongaerts 1, Guerra 19, Bauer 10, Diop 2, Havelkova 12, Melandri 4, Sirressi (L), Galkowska 14, Nwakalor 3, Provaroni, Guiducci, Melli. Non entrate: Rumori (L). All. Cristofani. BOSCA S.BERNARDO CUNEO: Signorile 2, Degradi 4, Squarcini 10, Gicquel 21, Jasper 1, Stufi 7, Spirito (L), Kuznetsova 17, Giovannini 6, Caruso. Non entrate: Gay (L), Agrifoglio, Zanette. All. Pistola. ARBITRI: Mattei, Florian. NOTE – Spettatori: 530, Durata set: 27′, 25′, 28′, 29′; Tot: 109′. MVP: Kuznetsova.

Top scorers: Gicquel L. (21) Guerra A. (19) Kuznetsova S. (17)

Top servers: Guerra A. (3) Gicquel L. (2) Kuznetsova S. (2)

Top blockers: Squarcini F. (4) Gicquel L. (3) Nwakalor L. (3)

LA CLASSIFICA

Igor Gorgonzola Novara 60 (21-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 60 (21-3); Vero Volley Monza 57 (18-6); Savino Del Bene Scandicci 51 (18-6); Unet E-Work Busto Arsizio 49 (16-8); Reale Mutua Fenera Chieri 40 (13-11); Bosca S.Bernardo Cuneo 36 (12-13); Il Bisonte Firenze 35 (12-12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 21 (7-16); Volley Bergamo 1991 20 (7-17); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 20 (6-18); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-18); Acqua & Sapone Roma Volley Club 17 (6-17); Delta Despar Trentino 16 (4-20).

*Punti (Vinte-Perse)