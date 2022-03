Saluzzo, il Liceo Bodoni impegnato nella fase regionale delle olimpiadi delle Neuroscienze

Sabato 19 marzo si è tenuta la fase regionale delle olimpiadi delle Neuroscienze, che costituiscono la selezione nazionale della International Brain Bee (concorso di neuroscienze per adolescenti).

Si sono svolte al museo di Anatomia umana “Luigi Rolando” dell’Università di Torino e consistono in una serie di gare in cui gli studenti, dopo essersi preparati autonomamente, devono rispondere a svariati quesiti che riguardano l’anatomia e il funzionamento del cervello. Hanno partecipato ragazzi di alcune scuole superiori da tutto il Piemonte, tra cui tre studentesse del liceo Bodoni: Chiara Ladiglione 4^A di Verzuolo, Elena Piacenza 3^B e Angelica Quaglia V Ginnasio entrambe di Saluzzo, perché hanno conseguito il punteggio più alto nella fase locale. Dopo essere entrate nell’edificio del museo, sono state fatte accomodare nell’aula magna, dove si è svolta la competizione. La prova era articolata in due parti: la prima consisteva nello svolgere un cruciverba, la seconda nel decidere se una serie di affermazioni erano vere oppure false. Dopo circa un’ora di attesa sono stati resi noti i risultati. Nonostante gli ottimi risultati raggiunti solo i primi cinque in classifica hanno potuto accedere alla gara successiva.

“Siamo comunque molto contente di aver partecipato e aver potuto dare il meglio di noi. Ringraziamo il Liceo Bodoni, che ci ha dato l’occasione di prendere parte a questo progetto e la professoressa Piera Aimar che ci ha accompagnate.” Queste le parole delle giovani in rappresentanza del Bodoni.