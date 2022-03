Giornata bianca del Momigliano di Ceva: 114 studenti sulla neve di Prato Nevoso a prezzo agevolato

Mercoledì 16 marzo l’Istituto Comprensivo di Ceva ha accompagnato 114 studenti delle classi Quarte e Quinte delle Scuola Primaria sulle nevi del comprensorio del Mondolè, nella nota conca di Prato Nevoso. Gli alunni, provenienti dai diversi plessi di Ceva, Lesegno, Sale delle Langhe e Mombasiglio, accompagnati dalle loro insegnanti, si sono divertiti grazie ai servizi proposti dalla SCUOLA SCI di Prato Nevoso.

L’iniziativa ha inoltre goduto di un particolare contributo della regione Piemonte, che ha permesso agli alunni di partecipare alla giornata ad un prezzo agevolato grazie al Bando regionale “Promozione dello sport e del benessere fisico nelle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo del Piemonte” a cui la Scuola ha partecipato vincendolo.

Come ha affermato l’assessora regionale Chiorino in occasione dell’emanazione del Bando: “Attraverso il bando, inserito all’interno dell’ampliamento dell’offerta formativa, si è voluto dare un segnale concreto, incentivando le scuole ad organizzare attività ludico/sportive fuori dalle classi. Il bando ha avuto lo scopo di stimolare le scuole a presentare dei progetti che prevedano, oltre alle tradizionali gite in montagna, anche convenzioni con le società sportive del territorio, valorizzando la psicomotricità e il gioco collettivo come elementi fondamentali nella crescita dei bambini e dei ragazzi del primo ciclo che negli ultimi due anni hanno più sofferto le restrizioni imposte dalla pandemia”.

L’ottica è stata dunque quella di concepire lo sport come corretto stile di vita, strumento di inclusione – grazie al coinvolgimento degli allievi con bisogni educativi speciali – e come mezzo di apprendimento del rispetto delle regole, della diversità, dell’integrazione e dello spirito di squadra.