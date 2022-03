Twirling Carrù: quante medaglie al ritorno in gara a Candelo!

Fine settimana intenso per il Twirling Carrù quello trascorso sabato 19 e domenica 20 marzo a Cantalupa (To). Due giornate di competizione ricche di risultati ed esordi.

Al termine della prima giornata di gara il duo junior Serie C formato da Filippi Alice e Ornato Matilde si piazza al primo posto in una categoria con 21 partecipanti. Buon debutto anche per le atlete più piccole: in Coppa Italia categoria “free-style cadetti beginners”, Marta Voena 2a classificata, Michela Stralla 3a classificata e Vinai Eleonora 4a classificata, mentre nella categoria “free-style junior1 beginners”, Arbarello Martina 1a classificata

Nella seconda giornata di gara valida per il Campionato Interregionale Piemonte e Liguria serie C e B, la squadra carrucese portacolori Aido ha raccolto altri buoni risultati: Vinai Sara, nella categoria “free-style junior 1 serie C”, si classifica al 5o posto.

Lasagna Noemi, nella categoria “free-style junior”, ottiene un ottimo terzo posto al suo debutto in Serie B mentre il Team Junior serie C composto da Balbo Michela, Calicchia Sofia, Filippi Alice, Ornato Matilde, Sappa Erica, Schellino Agata, Vinai Angelica e Vinai Sara si classifica al secondo posto.

La dedica è speciale: “La medaglia d’oro e tutti i podi li dedichiamo a tutte le persone in lista di attesa e ad AIDO Piemonte di cui siamo orgogliosi portacolori.”

c.s.