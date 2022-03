Cuneo: in piazza Galimberti si celebreranno i 30anni del 118 (FOTO e VIDEO)

Sabato 26 marzo Cuneo, e più precisamente piazza Galimberti, si vestirà con i colori del mondo dell’associazionismo, del volontariato oltre alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco e tutti coloro che si interfacciano con il sistema di Emergenza Territoriale della provincia di Cuneo.

Occasione dell’incontro, la celebrazione dei trent’anni del 118: “dalle 10,30 alle 19 la piazza sarà la piazza della solidarietà, un momento di incontro e di confronto tra tutti gli attori coinvolti nel soccorso, circa 40 associazioni e 20 enti dell’emergenza come soccorso alpino, carabinieri, guardia di finanza, protezione civile …” ha spiegato questa mattina il direttore della struttura complessa Emergenza Territoriale 118, Luigi Silimbri alla conferenza stampa presso il salone d’onore del municipio cittadino. Insieme a lui i rappresentanti di alcuni enti e associazioni di volontariato che ogni giorno sono presenti sul territorio: Simona Enrica Garrone, coordinatrice gestionale del 118 provinciale; Alberto Rava, giovane volontario e studente in medicina in rappresentante dei soccorritori Asava di Alba; Gioacchino Santocono per il NUE della Regione Piemonte (numero unico di emergenza del 112); e Livio Chiotti, presidente del Comitato provincia Granda della Croce Rossa italiana.

La giornata di festeggiamenti del 26 marzo, “si pone principalmente l’obiettivo di coinvolgere i cittadini per incontrarli al di fuori dell’emergenza e far conoscere loro questa complessa e articolata realtà, ma sarà anche l’occasione per fare sistema tra tutti gli attori coinvolti. Per fare un esempio dei numeri dei sanitari coinvolti nel 118: 108 infermieri e 59 medici ruotano regolarmente nelle postazioni di soccorso provinciali – come ha ricordato Silimbri nel suo intervento e in merito all’organizzazione logistica, ha spiegato che “oltre a Piazza Galimberti sarà coinvolta anche piazza del Seminario dove ogni associazione potrà presentare la propria attività”.

Il programma prevede di mattina l’incontro con le autorità cittadine, provinciali, i direttori generali delle Asl CN1, CN2 e del Santa Croce e il Vescovo di Cuneo. Hanno garantito la presenza anche le istituzioni regionali con il presidente Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi. Ha confermato la partecipazione anche uno dei Padri fondatori del 118, Danilo Bono.

Nella piazza sarà permessa la circolazione delle auto, ma non il parcheggio e l’ingresso all’area degli stand sarà consentito previo green pass. Una giornata, quella di sabato, che segue l’evento di apertura delle celebrazioni nazionali che si è svolto domenica 20 marzo a Roma, con la Benedizione del Santo Padre in piazza S. Pietro.