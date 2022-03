Prime trasferte dell’anno per gli atleti di Asd Amico Sport

I canestri li hanno sognati per lunghi mesi, proprio come le piste da sci, per avere così la possibilità di incontrare i tanti amici delle altre realtà sportive e finalmente domenica 13 marzo a Nole Canavese e Bielmonte, i ragazzi della ASD Amico Sport hanno potuto mettere a frutto i tanti allenamenti svolti in queste settimane.

Tanti punti sul tabellone, magliette sudate e tanti tantissimi sorrisi donati e ricevuti per gli atleti Simone Santini, Luca Pettavino, Mattia Culasso e Vincenzo Pace, affiancati dagli atleti partner Davide Zavagno e Marco Bolmida. Ad accompagnare i ragazzi cuneesi, il tecnico Katia Quebella e gli accompagnatori Daniele Civalleri e Federica “Ica” Dutto.

“È stata la primissima esperienza per Amico Sport nel 3 vs 3 di basket unificato; disciplina giovane che ha messo alla prova i nostri atleti con nuove regole da imparare e un grande impegno dal punto di vista atletico. Nonostante le difficoltà, è stato bello incontrarsi nuovamente in campo con i tanti team provenienti da Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia.”, afferma Federica “Ica” Dutto.

Dopo questa prima trasferta, è ora di tornare in palestra per proseguire gli allenamenti e prepararsi al meglio per il 29 maggio, quando proprio Cuneo ospiterà la tappa conclusiva dello Special Basket.

I sorrisi e le medaglie non sono mancate anche per gli atleti immersi nella neve delle montagne biellesi, dove Davide Peirone, Samuele Borgna, Fabio Testa, Donatella Dardanelli, Sergio Balbis e Nicola Dalmasso hanno partecipato alle gare con le racchette da neve, mentre Enrico Gentile, Patric Costa, Lorenzo Colombo e Sonia Sechi hanno gareggiato nello sci alpino e nello snowboard.

Ad accompagnare questi undici ragazzi “speciali”, i tecnici Mario Testa, Sergio Brunetto, Cristina Bernardi, Valentina Sechi e il papà di Lorenzo Colombo.

“È stata una bellissima giornata all’insegna dello sport e del divertimento; ringrazio a nome di tutti l’ASAD Biella, sempre attenta promotrice di ottime iniziative.”, commenta la presidentessa di Amico Sport, Cristina Bernardi.

c.s.