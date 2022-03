Il gruppo Dimar raccoglie fondi per “Medici Senza Frontiere”

Tra le numerose raccolte a favore dell’Ucraina e di tante persone in difficoltà, in partenza dal territorio cuneese, merita risalto anche quella che è in corso in tutti i supermercati e superstore Mercatò (www.mymercato.it) dove è stata organizzata la raccolta fondi “Tutti per l’Ucraina”, a sostegno di Medici Senza Frontiere, l’associazione che fornisce assistenza medico-umanitaria di emergenza. Per sostenere l’attività umanitaria della Ong, negli oltre 100 punti vendita dell’insegna Mercatò, che sono presenti in Piemonte e Liguria, è possibile donare 2 euro in cassa fino al 31 Marzo, il totale sarà devoluto a Medici Senza Frontiere.Riparte il meccanismo di tutte le maratone di solidarietà promosse dai punti vendita del Gruppo Dimar Spa (azienda piemontese con sede a Roreto di Cherasco) che hanno consentito, con la preziosa collaborazione dei consumatori, di donare sempre cifre importanti a favore del territorio, a sostegno di tante emergenze, non ultima quella del Covid19.