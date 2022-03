Cherasco: sold out il concerto di Cisco al Teatro Salomone

È tutto esaurito il teatro Salomone che sabato 26 marzo ospiterà l’appuntamento con la musica live di Stefano Cisco Bellotti al teatro Salomone di Cherasco.

È stato accolto con grande entusiasmo e partecipazione il ritorno dell’ex voce dei Modena City Ramblers sul palco cheraschese: il teatro è andato sold out a un mese dal concerto, tuttavia è stata creata un piccola lista d’attesa per eventuali defezioni dell’ultimo momento.

Questa volta Cisco suonerà con la sua band: Massimiliano Frignani alla chitarra, Bruno Buonarrigo al basso, Mario Sehtl al violino ed Enrico Pasini alla tromba. Oltre ai pezzi vecchi, quelli legati ai Modena, sarà l’occasione per presentarne anche alcuni del nuovo album “Canzoni dalla soffitta”, brani nati nel periodo del lockdown appunto nella soffitta di casa sua, poi pubblicati nell’ottobre scorso, dopo una fortunata campagna di crowfounding.

La data di Cherasco è una delle poche occasioni per ascoltare il Cisco prima del tour che inizierà a maggio che lo vedrà calcare il palco insieme alla Bandabardò.

«Il concerto è sold out. – dicono i promotori – Siamo molto soddisfatti della prevendita, da quando la data è comparsa sul sito web e sui social di Cisco, c’è stata una grande richiesta. La notizia del concerto è stata accolta con una grande partecipazione che sinceramente non ci aspettavamo, pur consapevoli che in questo momento si ha voglia di musica live. Per l’occasione arriveranno fans non solo dal Piemonte, ma anche per esempio dall’Emilia e dalla Lombardia».

Verranno applicate tutte le misure di contenimento del Covid-19 previste dalla normativa vigente alla data dell’evento: green pass rafforzato e mascherina ffp2.

Per info: 3357325498 sms o Whatsapp, 0172427052 Ufficio Turistico di Cherasco

