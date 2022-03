Saluzzo, marzo ricco di appuntamenti al Cinema “Teatro Magda Olivero”: Ambra Angiolini in scena il 16 marzo

È un marzo molto intenso al cinema teatro “Magda Olivero” di Saluzzo. Molti sono gli appuntamenti di genere diverso che sicuramente attrarranno molti appassionati.

Lunedì 14 marzo (ore 21) ci sarà un nuovo appuntamento della rassegna “Diritti e Rovesci” all’interno della stagione “Lunedì cinema” con il film “Allons Enfants” di Giovanni Aloi. La serata rientra nell’ambito de “L’Italia che non si vede”, rassegna itinerante di cinema del reale promossa da UCCA Arci.

A seguire, mercoledì 16 marzo ci sarà l’ultimo appuntamento della stagione teatrale organizzata da Ratatoj, Fondazione Piemonte dal Vivo e Comune di Saluzzo. Sul palco Ambra Angiolini nello spettacolo “Il nodo”.

Nell’ultimo appuntamento della stagione teatrale organizzata dall’associazione Ratatoj, dalla Fondazione Piemonte dal Vivo e dal Comune di Saluzzo, Ambra Angiolini e Arianna Scommegna danno voce ad un intenso confronto madre/insegnante sul rapporto genitori/figli e sulle ragioni intime che generano il bullismo. Due donne forti alle prese con una questione delicata e attualissima sul mondo dell’adolescenza.

Infine nelle serate di venerdì 18 e sabato 19 marzo andrà in scena il secondo appuntamento della stagione teatrale dialettale con lo spettacolo “Finalment… la mia ocasiun” con la Compagnia D’la Vila di Verzuolo. La commedia brillante in due atti di Christian La Rosa vede l’adattamento e la regia di Carlo Antonio Panero.

La sceneggiatura ruota intorno alla vita di un artista umile ed incompreso, ma ricco di sogni e speranze, che trascorre da più anni in una quotidiana malinconia di gesti e di sensazioni che gli impediscono di esprimere le proprie doti e la propria versatilità. Per questo motivo è sempre alla ricerca della situazione che gli regali l’occasione di dimostrare il proprio talento.

Non aiutato né sostenuto da una moglie disincantata, da una direttrice autoritaria e da vari personaggi che non credono nelle sue possibilità, si abbandona ad una malinconica rassegnazione. Ma inaspettatamente si presenta la grande occasione da non perdere, l’occasione della vita, da sfruttare con coraggio e astuzia per dimostrare tutta la propria bravura. Saprà raccogliere questa opportunità? È questo il dilemma che con situazioni, emozioni e continui colpi di scena terrà lo spettatore interessato e incuriosito. La chiusa non si discosta dal classico canovaccio della commedia, ma ne è arricchita da un finale simpaticamente imprevedibile.

Si ricorda inoltre che il prossimo giovedì 10 marzo ci sarà il concerto del giovane cantautore Cimini in “Karaoke Tour”, con la regia di Lodo Guenzi (frontman de “Lo Stato Sociale”).