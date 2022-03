Quotidianità nei rapporti di coppa e in famiglia: incontro on line con Don Luigi Epicoco

Nell’ambito degli “Incontri Interdiocesani” dagli Uffici di Pastorale Familiare delle Diocesi cuneesi in vista dell’Incontro Mondiale delle famiglie in programma a giugno

Giovedì 3 marzo alle ore 21, in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Fossano, sulla pagina Facebook del Forum Famiglie Cuneo (@ForumFamiglieCuneo) e sulle frequenze di radio Piemonte Sound (101.4 FM), ripartono, seppur modalità on-line gli ormai ben conosciuti “Incontri Interdiocesani”, proposti dagli Uffici di Pastorale Familiare delle Diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo in collaborazione con il Forum Famiglie della provincia di Cuneo.

L’appuntamento, pensato in vista dell’Incontro mondiale delle Famiglie in programma a Roma e a livello diocesano dal 22 al 26 giugno prossimi, è con don Luigi Epicoco che interverrà sul tema della riscoperta della quotidianità nei rapporti di coppia e di famiglia.

Invitiamo tutte le famiglie a partecipare e ad approfittare della possibilità di proporre spunti e domande direttamente tramite la chat attiva sui canali social dai quali sarà possibile seguire la diretta.

Sacerdote dell’Arcidiocesi di L’Aquila, don Epicoco è docente di Filosofia alla Pontificia Università Lateranense. Comunicatore in diverse trasmissioni sia in radio sia in televisione in particolare Radio Vaticana, Telepace, TV2000, Rai2, Rai Radio 2. Nel web è attivo nei social e in diversi blog.

Da giugno 2021 è nominato assistente ecclesiastico del Dicastero per la comunicazione ed editorialista dell’Osservatore Romano. Autore di molteplici pubblicazioni tra le quali spiccano: Sale non miele. Per una fede che brucia, San Paolo, Milano 2017; La luce in fondo. Attraversare i passaggi difficili della vita, Rizzoli, 2020; Stabili e credibili. Esercizi di fedeltà quotidiana, ed. Paoline, 2020; Farsi santi con ciò che c’è. L’amore familiare tra vocazione, santità e creatività, ed. Tau, 2020.

