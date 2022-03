Burattinarte d’Inverno: L’Aprisogni il 13 marzo a Corneliano d’Alba

“L’APRISOGNI”, compagnia professionale di teatro di burattini e figura, nasce a Treviso nel 1992. Le loro produzioni si muovono su due filoni: la reinterpretazione ironica di fiabe classiche e l’elaborazione innovativa di canovacci della Commedia dell’Arte e del teatro di burattini di tradizione. Il 13 marzo a Corneliano d’Alba sarà messo in scena lo spettacolo “Hansel e Gretel nel bosco di città”.

Le dichiarazioni dei direttori artistici

Claudio Giri e Consuelo Conterno, fondatori e direttori artistici di Burattinarte, sottolineano: “Le fiabe classiche, sempre presenti nell’immaginario infantile di tutti i tempi sono una fonte inesauribile di ispirazione e si prestano a letture sempre diverse. Il pubblico di Burattinarte conosce ormai molto bene il talentuoso duo L’Aprisogni. Questo spettacolo, che verrà messo in scena in prima regionale a Corneliano, come tutti gli altri spettacoli della compagnia, sarà coinvolgente e divertente per tutti, bambini e adulti”

Domenica 13 marzo, Corneliano d’Alba, ore 16,30 – Cinema Vekkio – c.so Riddone 3

Aprisogni (Treviso) “Hansel e Gretel nel bosco di città”

Domenica 13 marzo potrete vedere uno spettacolo nuovo, la prima volta in Piemonte, della compagnia “L’APRISOGNI”, che, come per le altre storie, si muove su due filoni: la reinterpretazione ironica di una fiaba classica e l’elaborazione innovativa di canovacci della Commedia dell’Arte e del teatro di burattini di tradizione.

La cura amorevole e l’attenzione all’indagine stilistica e storica sulle fonti vengono dedicate a tutte le fasi della produzione: scrittura del testo e drammaturgia, progettazione e costruzione delle figure e degli allestimenti, messa in scena e regia.

Ne nascono “creature teatrali” riconoscibili per la loro cifra stilistica particolare.

Una Gretel, bionda teutonica e un Hansel, deboluccio e ipocondriaco, sono i protagonisti di questa storia, insieme alla madre, che li dimentica in giro e loro per ritrovare la strada utilizzano uno smartphone al posto dei sassolini. Insomma un classico reinterpretato in chiave moderna divertente ed adatto a tutta la famiglia. Durata: 50 minuti circa

Le date successive:

20 marzo Neive – Borgonuovo – Auditorium S. Giuseppe – via Calissano

GINO BALESTRINO (Genova) “Cappuccetto Rosso”

27 marzo Guarene – Chiesa della Confraternita della SS. Annunziata – piazza SS. Annunziata MARIONETTE GRILLI (Torino) “Gianduja e la farina magica”

3 aprile Novello – Teatro Comunale – via salita Nizza 2

RASID NIKOLIC (Bosnia) “The Gipsy marionettist”

INIZIO SPETTACOLI ORE 16,30 – Ingresso libero

Associazione Culturale Burattinarte – c.so Enotria 21/1 – 12051 ALBA (CN)