Sensi unici alternati per lavori sulla viabilità provinciale nell’albese: ECCO DOVE

Nuove ordinanze della Provincia per sensi unici alternati a causa di lavori lungo la viabilità provinciale nel Viabilità Reparto di Alba. Gli interventi riguardano alcune zone dell’Albese.

Strada provinciale 29 zona Sommariva del Bosco. Per lavori di ripristino del manto stradale a seguito degli scavi per la realizzazione dell’infrastruttura fibra ottica di Open Fiber nel comune di Sommariva del Bosco da lunedì 28 febbraio fino a venerdì 29 aprile dalle 7 alle 19. Gli interventi riguardano in particolare: tronco 5 di Caramagna Piemonte-Sommariva Bosco (santuario) per un tratto di 1 km; tronco 52 Sommariva Bosco (santuario)-bivio sp 661 per 500 metri; tronco 11 Sommariva Bosco (bivio sp 661)-bivio sp 10 (località Madonna del Pilone di Ceresole d’Alba) per 1 km; strada provinciale 661 tra le due province dal confine con la provincia di Torino e Bra (Madonna dei Fiori) per 6 km (dal km 6,600 al km 12,490).

Strada provinciale 51 nel comune di Santo Stefano Belbo. Per lavori di attraversamento stradale relativi a opere di scolo delle acque di drenaggio in frazione Valdivilla è istituito il senso unico alternato regolato con semaforo nel tratto Mango (bivio sp 200) e Valdivilla (bivio per Castagnole) al km 10,100 da lunedì 28 febbraio 2022 per una settimana fino a venerdì 4 marzo dalle 7 alle 19. Saranno possibili brevi chiusure totali al traffico legate all’attività del cantiere.

Strada provinciale 176 a Priocca tra l’abitato di Priocca e quello di Castellinaldo. Senso unico alternato regolato da semaforo dal km 1,975 al km 3,100per lavori di costruzione di un nuovo tratto della rete fognaria nel comune di Priocca. E’ in vigore da lunedì 28 Febbraio fino a venerdì 29 aprile con orario continuato h/24 (notte e giorno). La ditta incaricata Tecnoedil potrà richiedere alcuni brevi chiusure totali del traffico legate ai lavori di cantiere.

Strade provinciali 200, 51 e 265 a Mango. Per attività di scavo per conto Open Fiber destinati alla posa di apparati tecnologici banda ultralarga della Tete fibra ottica sono istituiti alcuni sensi unici regolati con semaforo fino al 31 marzo nei seguenti tratti: Mango (abitato – bivio sp 51)-Neviglie-bivio Trezzo Tinella; Mango (bivio sp200)-Valdivilla (bivio per Castagnole); bivio sp 200 per Neviglie (presso Mango)-Mompiano (bivio sp 130). I divieti valgono dalle 8 alle 18.

c.s.