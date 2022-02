Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì domina con Albese, Pinerolo accede alla finale promozione

È tempo di verdetti per la Serie A2 femminile di pallavolo. Con i tre punti conquistati contro Martignacco, Pinerolo accede alla finale promozione contro Brescia. I sei punti di vantaggio su Talmassons (che ha rinviato la sfida con Montecchio per Covid) sono sufficienti anche in caso di arrivo a pari merito. La stessa Martignacco, complici risultati degli altri campi, si qualifica ai play-off con Soverato.

la LPM Bam Mondovì fa ottimamente il suo contro Albese e tiene viva la lotta per il secondo posto. Le monregalesi si impongono d’autorità sull’ottima formazione lombarda risalita fino al quarto posto e si portano a un punto da Talmassons con una partita in più. Lo scontro diretto di domenica prossima (al momento confermato ma ancora in forse per le positività in casa friulana) dirà molto in tal senso. Per quanto riguarda lo scontro diretto del primo turno play-off, nel Girone A ci sono molte squadre vicine e troppi scontri diretti per fare previsioni affidabili.

Si diceva della capolista Pinerolo, che regolando Martignacco per 3-1 si garantisce l’accesso alla finale promozione. Per tre set su quattro le pinerolesi sono una macchina perfetta, trascinata a viva forza dai 30 punti di Zago. Le friulane riescono a controbattere solo nel terzo set, ma festeggiano comunque per il matematico accesso ai play-off.

Celebra l’accesso al play-off anche Soverato, che sconfigge Vicenza in cinque set. La formazione calabrese va avanti due volte e viene sempre raggiunta, ma si ritrova al tie-break. Per le venete è comunque un punto importante per finire la regular season (riposeranno nell’ultima giornata) superando il Club Italia in classifica.

Il citato Club Italia cade molto a sorpresa in casa contro Modica. Si tratta dell’ennesima controprestazione delle azzurrine, capaci in stagione di imporsi contro le prime della classe ma anche di cadere contro avversarie alla portata. Per le siciliane sono tre punti utili per alimentare la flebile fiamma della speranza in vista dei play-out. Non ha giocato Catania, che osservava il turno di riposo.

SERIE A2, GIRONE B – RISULTATI

Club Italia Crai – Egea Pvt Modica 1-3 (25-22 22-25 20-25 21-25)

Ranieri International Soverato – Anthea Vicenza 3-2 (25-23 15-25 28-26 22-25 15-12)

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovì 0-3 (20-25 15-25 21-25)

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-1 (25-10 25-19 25-27 25-19)

Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio RINVIATA

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

SERIE A2, GIRONE B – CLASSIFICA

Eurospin Ford Sara Pinerolo 49 (17-2);

Cda Talmassons 43 (14-4);

Lpm Bam Mondovì 42 (14-5);

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio (11-7), Tecnoteam Albese Volley Como 32 (11-8);

Ranieri International Soverato 27 (10-9);

Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-12);

Anthea Vicenza 20 (6-14);

Club Italia Crai 19 (7-12);

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16 (5-14);

Egea Pvt Modica 7 (2-17).

*Punti (Vinte-Perse)

SERIE A2, GIRONE B – PROSSIMO TURNO

Domenica 6 marzo ore 15:30

Egea Pvt Modica – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 6 marzo ore 16:00

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tecnoteam Albese Volley Como

Domenica 6 marzo ore 17:00

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ranieri International Soverato

Lpm Bam Mondovì – Cda Talmassons

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Club Italia Crai

Riposa: Anthea Vicenza