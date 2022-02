Caraglio, domenica 6 marzo al teatro Civico c’è lo spettacolo “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino”

Domenica 6 marzo alle 16.00 il Teatro Civico di Caraglio ospiterà “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino”, il nuovo appuntamento con gli spettacoli per famiglie di “E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero organizzata da Santibriganti Teatro.

Vincitore nel 2021 della rete nazionale del teatro emergente “InBox Verde”, “Oggi – Fuga a quattro mani per nonna e bambino” è stato scritto, prodotto e portato in scena da Annalisa Arione e Dario de Falco, con le musiche di Enrico Messina, e racconta in modo semplice e coinvolgente di un incontro tra generazioni lontane: Marco, un bambino di sette anni così arrabbiato che è scappato di casa, e Lina, una signora che, anche se i sette anni li ha compiuti almeno una decina di volte, scappata anche lei da una casa di riposo. Dal loro incontro ha il via questa avventurosa e rocambolesca fuga a quattro mani, la storia di due generazioni che si prendono per mano in una notte di luna, iniziano a camminare insieme e a riempire la memoria d’amore e giochi, il presente di divertimento e il futuro di “sono qui per te”.

Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione, chiamando la segreteria di Santibriganti allo 011 645740 o la Biblioteca Civica di Caraglio allo 0171 617714.

La stagione teatrale 2022 “E le risalite” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC e della Regione Piemonte.

In collaborazione con In-Box Verde e ARCI.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Teatro Civico di Caraglio

Via Roma, 124 – Caraglio (CN)

Domenica 6 marzo ore 16.00

di e con Annalisa Arione e Dario de Falco

musiche di Enrico Messina

produzione Compagnia Arione/de Falco

Spettacolo vincitore di InBox Verde 2021

Biglietti: € 7

Modalità di acquisto:

– Prenotazione (solo telefonica):

Santibriganti Teatro – 011 645740 (lunedì 10.30 / 16.30, da martedì a venerdì 14.00 / 18.00)

Caraglio – Biblioteca Civica – 0171 617714

Busca – Biblioteca Civica – 0171 948621

Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira – 0171 917080

– Cassa: apertura un’ora prima dello spettacolo