Calcio a 5: in campo tutte le cuneesi nel weekend

Nel weekend si ritorna in campo e vale per tutte le squadre cuneesi di futsal. L’Elledi Fossano mercoledì sera è stata eliminata agli ottavi di Coppa Italia contro Saviatesta Mantova per 4-2. I gialloblu hanno offerto una grande prestazione contro una grande squadra, dopo aver sfiorato la rimonta con le reti firmate da Costamanha e Oanea. Sabato pomeriggio gli uomini di mister Giuliano torneranno subito in campo in casa a Caramagna Piemonte contro il Saints Pagnano per continuare la lotta per i playoff.

IL PROGRAMMA

Altovicentino Futsal-Leonardo

Elledi Fossano-Saints Pagnano

Lecco C5-Aosta Calcio 511

Monastir Kosmoto-Hellas Verona

360 GG Futsal-Città di Sestu C5

Arzignano C5-Milano C5

CLASSIFICA

Saviatesta Mantova 42, 360 GG Futsal 41, Hellas Verona 33, Elledi Fossano 32, Lecco C5 27, Leonardo 26, Arzignano C5 22, Altovicentino Futsal 22, Saints Pagnano 21, Aosta Calcio 511 18, Milano C5 13, Città di Sestu C5 11, Monastir Kosmoto 0.

In Serie C1, l’Area Calcio Alba Roero andrà in scena in trasferta contro Castellamonte Calcio A5; anche il Bra giocherà in trasferta contro Sermig mentre il Futsal Savigliano giocherà a Nichelino contro l’Aurora.

IL PROGRAMMA

Atletico Taurinense-Don Bosco Caselle

Castellamonte Calcio A5-Area Calcio Alba Roero

CUS Piemonte Orientale-Polisportiva Pasta

Sermig-Associazione Calcio Bra

Aurora Nichelino-Futsal Savigliano

Taurus Futsal-Top Five

CLASSIFICA

Top Five 30, Sermig 29, Castellamonte Calcio A5 28, Taurus Futsal 25, Futsal Savigliano 22, Associazione Calcio Bra 19, Aurora Nichelino 18, Polisportiva Pasta 17, Area Calcio Alba Roero 16, Atletico Taurinense 9, Don Bosco Caselle 7, CUS Piemonte Orientale 6.

In serie C2, lunedì sera, la capolista Giovanile Centallo vuole continuare la striscia positiva di due vittorie dopo la lunga pausa, affrontando in casa l’Europa Bevingros Eleven; match casalingo anche per l’Albese Calcio che affronterà Villarbasse, invece per la Bisalta andrà in scena in trasferta contro la Buttiglierese 95.

IL PROGRAMMA

Albese Calcio-Villarbasse

Buttiglierese 95-Bisalta

Giovanile Centallo 2006-Europa Bevingros Eleven

Sporting Orbassano-Onnisport Club

Real Mirafiori Calcio A5-SD Savio Asti

CLASSIFICA

Giovanile Centallo 2006 29, Buttiglierese 95 25, Europa Bevingros Eleven 22, Villarbasse 17, Onnisport Club 16, Sporting Orbassano 16, SD Savio Asti 13, Bisalta 13, Albese Calcio 6, Real Mirafiori Calcio A5 3.