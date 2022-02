Volley A2/F – Troppo Pinerolo per la LPM Bam Mondovì nel recupero: per il “Puma” ci saranno i playoff

Non riesce l’impresa alla LPM Bam Mondovì sul campo di Pinerolo nel recupero infrasettimanale. La formazione di coach Solforati lotta e vince il primo set, ma deve poi arrendersi nei successivi tre. Resta però la soddisfazione per una partita disputata a larghi tratti con le pinerolesi, prima forza del girone e forti candidate alla promozione. Nel palazzetto di Villafranca Piemonte (con un’ottima rappresentanza di tifo monregalese) a fare la differenza sono le individualità: i 23 punti di Zago e i 18 di Akrari scavano il solco decisivo dal secondo al quarto set.

La LPM Bam Mondovì ha dunque la quasi certezza del terzo posto alla fine della regular season. Con due partite ancora da giocare il “Puma” ha quattro punti di distacco da Talmassons: lo scontro diretto dell’ultima giornata può dire tanto, ma prima le friulane dovrebbero perdere dei punti nella gara contro Montecchio di questa domenica (e le monregalesi vincere). Il terzo posto in classifica significherebbe incrocio con la sesta dell’altro girone nel primo turno di playoff: al momento in corsa per la posizione ci sono Sassuolo, Olbia, Busto Arsizio e Marignano.

Tra le altre gare di giornata, Albese vince un importantissimo scontro diretto contro Soverato e raggiunge Montecchio al quarto posto in classifica. Si tratta di un traguardo notevole per la formazione lombarda, neopromossa, che sarà anche la prossima avversaria di Mondovì nel prossimo turno di gioco.

In ottica salvezza è importante anche il successo di Vicenza sul Club Italia per 3-2. La formazione veneta scappa subito sul 2-0 con un’ottima prestazione corale, ma subisce la risposta delle giovani federali, che forzano il tie-break. Nell’ultimo parziale le padrone di casa restano sempre avanti e con la vittoria raggiungono proprio le azzurrine in classifica.

Nell’ultima gara di giornata Catania espugna Modica nel derby siciliano. Le padrone di casa restano in campo fino al terzo set, perso per 32-30. Da lì le etnee prendono la palla al balzo e conquistano anche l’ultima frazione. Catania mantiene così vive le residue speranze di salvezza, che forse Modica ha abbandonato definitivamente.

SERIE A2, GIRONE B – I RISULTATI DEI RECUPERI

Tecnoteam Albese Volley Como – Ranieri International Soverato 3-1 (25-23 21-25 25-17 25-22)

Egea Pvt Modica – Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 1-3 (25-23 17-25 30-32 17-25)

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovì 3-1 (23-25 25-18 25-19 25-21)

Anthea Vicenza – Club Italia Crai 3-2 (25-15 25-21 22-25 23-25 15-11)

SERIE A2, GIRONE B – LA CLASSIFICA

Eurospin Ford Sara Pinerolo 46 (16-2);

Cda Talmassons 43 (14-4);

Lpm Bam Mondovì 39 (13-5);

Tecnoteam Albese Volley Como (11-7), Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32 (11-7);

Ranieri International Soverato (9-9); Itas Ceccarelli Group Martignacco 25 (7-11);

Club Italia Crai (7-11), Anthea Vicenza* 19 (6-13);

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania* 16 (5-14);

Egea Pvt Modica 4 (1-17).

*Una partita in più

SERIE A2, GIRONE B – PROGRAMMA

Domenica 27 febbraio ore 15:30

Club Italia Crai – Egea Pvt Modica

Domenica 27 febbraio ore 16:00

Ranieri International Soverato – Anthea Vicenza

Domenica 27 febbraio ore 17:00

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovì

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania