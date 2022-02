Volley A1/F: nei recuperi, colpaccio di Trento! Mini-fuga per Monza?

È veramente un campionato tra i più spettacolari e sorprendenti quello che sta andando in scena in questa stagione. Se è infatti la lotta per la vetta a tenere incollati gli appassionati della vivo Serie A1 Femminile di volley, è anche una ferocissima battaglia per evitare la retrocessione a meritare le copertine dei giornali.

Con le spalle al muro, Trento ha saputo reagire battendo 3-0 Bergamo e rimettendo tutto in discussione, mentre Vallefoglia ha regalato un’altra prestazione da applausi costringendo le campionesse europee di Conegliano al tie-break. A gioire del punto perso dalle pantere è Monza, che prova la prima mini fuga stagionale grazie allo 0-3 su Chieri.

Una prestazione generosa e volitiva, con fasi di ottimo gioco, non bastano alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per evitare la sconfitta contro la Vero Volley Monza che sbanca il PalaFenera con un meritato 0-3, confermando e consolidando il suo primato in vetta al campionato. Mini fuga per la squadra di Marco Gaspari, che mette complessivamente in campo più qualità ma soprattutto più continuità, in particolare al servizio a nel muro-difesa.

Ancora una partita da incorniciare per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: al PalaCarneroli di Urbino, la Prosecco Doc Imoco Conegliano viene costretta al tie-break dalle indomite padroni di casa, che sfiorano l’impresa nonostante le assenze di Newcombe ed Alanko e soprattutto l’infortunio che, sul 21-17 del quarto set, ha messo fuori gioco Kosheleva, la capitana e leader della squadra. Il quarto parziale è stato sicuramente il fiore all’occhiello del match delle urbinati, che dopo aver perso nettamente seconda e terza frazione, hanno avuto la capacità reattiva di portare la gara al set corto.

Un altro risultato fondamentale in una lotta salvezza che sta regalando a tutti gli appassionati uno spettacolo pari a quello delle sfide per la vetta. Dopo due sconfitte pesantissime che davano impressioni di resa in scontri contro dirette avversarie, una coriacea Delta Despar Trentino si rialza e supera con un netto 3-0 la Volley Bergamo 1991. Grazie a questo successo, le trentine scavalcano momentaneamente in classifica le lombarde e Perugia, abbandonando l’ultimo posto.

vivo SERIE A1 FEMMINILE – 1^ GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 23 febbraio ore 19:30 (VBTV)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 2-3 (25-23 13-25 19-25 25-21 11-15)

Mercoledì 23 febbraio ore 20:30 (VBTV)

Delta Despar Trentino – Volley Bergamo 1991 3-0 (25-17 25-20 25-16)

2^ GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 23 febbraio ore 19:00 (VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri – Vero Volley Monza 0-3 (23-25 20-25 22-25)

LA CLASSIFICA

Vero Volley Monza 49 (16-4); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 45 (16-2); Savino Del Bene Scandicci 45 (16-4); Unet E-Work Busto Arsizio 41 (13-7); Igor Gorgonzola Novara 40 (14-2); Reale Mutua Fenera Chieri 29 (10-8); Bosca S.Bernardo Cuneo 25 (8-11); Il Bisonte Firenze 23 (8-9); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-13); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 16 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 15 (6-12); Delta Despar Trentino 14 (3-17); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 13 (4-12); Volley Bergamo 1991 13 (4-14).

*Punti (Vinte-Perse)

LE PROSSIME PARTITE

1^ GIORNATA DI RITORNO

Giovedì 24 febbraio ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Il Bisonte Firenze – Igor Gorgonzola Novara ARBITRI: Spinnicchia-Cesare

8^ GIORNATA DI RITORNO

Sabato 26 febbraio ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Vero Volley Monza

Domenica 27 febbraio ore 17:00 (VBTV)

Delta Despar Trentino – Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze

Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Unet E-Work Busto Arsizio – Volley Bergamo 1991

Domenica 27 febbraio ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri