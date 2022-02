Il cuneese Enrico Costa nominato vicesegretario di Azione

Nei giorni del 19 e 20 febbraio scorsi si è svolto a Roma il primo Congresso Nazionale di Azione, al termine del quale l’Assemblea dei delegati ha eletto per acclamazione Carlo Calenda come Segretario del partito.

Il neo Segretario ha provveduto, poi, a nominare la Segreteria del partito, composta da 14 esponenti: tra di essi un ruolo di spicco è stato assegnato al deputato monregalese Enrico Costa, nominato Vicesegretario con deleghe al Parlamento e Alleanze.

“Ringrazio Carlo Calenda – commenta l’On. Costa – per la fiducia: mi impegnerò al suo fianco perché Azione, che è in costante crescita, rappresenti sempre la casa dei liberali, che nel Paese sono tanti e cercano un punto di riferimento solido e non sottomesso a forze che liberali non sono”.

Queste, invece, le parole del Segretario Carlo Calenda: “Amministratori locali, esponenti della società civile e parlamentari. Uomini e donne di prim’ordine con cui sono orgoglioso di lavorare. Ci siamo fissati un obiettivo ambizioso, cambiare la politica italiana, e insieme lo raggiungeremo. Avanti!”.

c.s.