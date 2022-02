CUNEO VERSO IL VOTO – Un caffè con Alessandro Spedale (GUARDA IL VIDEO)

Alessandro Spedale, classe 1972, laurea in ingegneria e diploma di Conservatorio in Direzione di coro, è insegnante all’Istituto Classico-Scientifico “Peano-Pellico” e presidente del Consiglio comunale del capoluogo. Eletto nel 2017 per la lista civica di maggioranza Cuneo Solidale Democratica (già lista Cuneo Solidale), la stessa a cui appartiene anche il sindaco Borgna, ma da oltre vent’anni protagonista della politica cuneese. Viene da una lunga militanza nel mondo cattolico, ma è nel 1998 che entra per la prima volta in Consiglio comunale con la lista Cuneo Solidale ricoprendo più volte, dal 2005 al 2017, l’incarico di assessore con diverse deleghe dalla cultura al bilancio. Conosce bene i luoghi, i volti e i fatti cuneesi, ovvero, la macchina burocratica, le persone e i meccanismi della politica cittadina.

Lo incontriamo davanti ad un caffè per parlare della sua eventuale candidatura a sindaco di Cuneo per le prossime amministrative. Il suo nome è stato indicato alcuni mesi fa, dal sindaco Borgna come suo successore entrando così, di diritto, nella rosa dei candidati per il centrosinistra, insieme alla vicesindaco Patrizia Manassero e all’assessore all’Urbanistica e al Turismo, Luca Serale. A Spedale abbiamo chiesto di fare un bilancio della Giunta uscente, della situazione del debito pubblico, del suo sogno nel cassetto per la città, un palazzetto dedicato a grandi eventi di musica e spettacolo oltre, ovviamente, alla questione nuovo ospedale cittadino e Piazza Europa.

Questo nuovo format è un modo per conoscere meglio i rappresentanti della politica cuneese, approfondire i temi di attualità, in maniera informale come quando, appunto, si fanno “due chiacchiere al bar”.

