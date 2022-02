Giancarlo Ferrero, ala e capitano della Pallacanestro Varese (Serie A), è un nuovo donatore e testimonial dell’AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) e in articolare per la sezione del Piemonte. A darne l’annuncio ufficiale, i social del sodalizio aidino piemontese, Facebook e Instagram.